Οριακές κινήσεις στην Wall Street με το βλέμμα σε Fed και Ουκρανικό

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε την νέα εβδομάδα η Wall Street καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αλλά και τις κοινές δηλώσεις με Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό, μετρώντας αντίστροφα για την ετήσια σύνοδο της Fed στο Τζάκσον Χολ με αποκορύφωμα την ομιλία Πάουελ για τα επιτόκια ενώ δίνουν 85% πιθανότητα για μία περικοπή 25 μονάδων βάσης στο κόστος δανεισμού τον Σεπτέμβριο.

Στις σημερινές συνομιλίες στην Ουάσινγκτον βρέθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,08% στις 44.911 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,01% στις 6.449 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,03% στις 21.629 μονάδες, ο οποίος μάλιστα διατήρησε το θετικό πρόσημο παρά το γεγονός πως η Meta με πτώση 2,27% και η Microsoft με απώλειες 0,59% αποτέλεσαν βαρίδια στα χρηματιστηριακά ταμπλό.

Στο επενδυτικό μικροσκόπιο αυτή την εβδομάδα θα βρεθούν αι τα οικονομικά μεγέθη από μεγάλες εταιρείες του λιανεμπορίου, όπως οι Home Depot, Lowe’s, Walmart και Target, που θα δώσουν ενδείξεις σχετικά με την ευρωστία του Αμερικανού καταναλωτή. Οι ανησυχίες για τις αυξημένες αποτιμήσεις, τους δασμούς και την επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας παραμένουν στην κορυφή των ανησυχιών της αγοράς ενόψει της έναρξης του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

«Τα εταιρικά κέρδη των λιανοπωλητών αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να αντικατοπτρίζουν ανησυχίες για τους δασμούς, την επάνοδο του πληθωρισμού και μια αναμενόμενη οικονομική επιβράδυνση», προειδοποίησε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών του Wells Fargo Investment Institute, προσθέτοντας ότι το ράλι των μετοχών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες είναι «πιθανό να σταματήσει».

Στα επιχειρηματικά νέα, η Google εισέρχεται για τα καλά στο Bitcoin με μια συνολική επένδυση 3,2 δισ. δολαρίων στην TeraWulf, μια αμερικανική εταιρεία που έχει ήδη καθιερωθεί στην εξόρυξη και το hosting υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC). Συγκεκριμένα, η Google αυξάνει το μερίδιό της στην TeraWulf, υποστηρίζοντας την επέκταση του data center της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.

Η TeraWulf δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Google θα παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,4 δισ. δολ. για την υποστήριξη της χρηματοδότησης χρέους που σχετίζεται με το έργο και σε αντάλλαγμα θα λάβει warrants για την αγορά 32,5 εκατ. μετοχών της TeraWulf. Αυτό θα αυξήσει την επένδυση της Google σε περίπου 3,2 δισ. δολάρια και το συνολικό μερίδιό της στην TeraWulf σε περίπου 14% από περίπου 8% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως. Η μετοχή της TeraWulf σημείωσε άλμα %.

Επιπλέον, η Novo Nordisk ενισχύθηκε % μετά την έγκριση που έλαβε το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy για τη θεραπεία σοβαρής ηπατικής ασθένειας από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το φάρμακο έλαβε την έγκριση για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH), ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των μεταβολικών παθήσεων.