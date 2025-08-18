Ειδήσεις | Ελλάδα

Νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα

Νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
Το βράδυ της Δευτέρας (18/08) εντοπίστηκε άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος σε δρόμο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Reader.gr, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός κατά τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητούνται μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι δράστες.

