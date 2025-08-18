Νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Reader.gr, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός κατά τον εντοπισμό του.

Το βράδυ της Δευτέρας (18/08) εντοπίστηκε άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος σε δρόμο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Reader.gr, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός κατά τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητούνται μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι δράστες.