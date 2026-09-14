Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο τράπεζες, πετρέλαιο και ΑΙ

Οι επενδυτές υιοθετούν αμυντική στάση ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια από την Fed, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Τράπεζα της Αγγλίας.

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Μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο, οι ευρωαγορές αδυνατούν να δείξουν σημάδια ανάκαμψης ενώ τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμης σημασίας και κυριαρχούνται από αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, η νέα άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου, το «πάγωμα» των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή και απρόσμενα «εμπόδια» στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνουν το κλίμα.

Οι επενδυτές υιοθετούν αμυντική στάση ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια από την Fed, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Τράπεζα της Αγγλίας. Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 0,18% στις 637,27 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,52% στις 6.292 μονάδες. Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,65% στις 25.402 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,74% στις 8.119 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,45% στις 10.698 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,95% στις 52.014 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώνεται 0,28% στις 19.787 μονάδες. Αν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι σε μεγάλο βαθμό θωρακισμένα έναντι των άμεσων κλυδωνισμών του παγκόσμιου τεχνολογικού κλάδου σε σύγκριση με τη Wall Street, οι μετοχές τεχνολογίας και ανάπτυξης (growth stocks) –που είναι ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων– δέχονται πλήγμα.

Στο ταμπλό, οι τίτλοι εταιρειών τεχνολογίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και προμηθευτών ημιαγωγών καταγράφουν απώλειες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Άμστερνταμ, αφού οι επικεφαλής των OpenAI και Anthropic ζήτησαν από κοινού μια προσωρινή επιβράδυνση στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της BE Semiconductor κατρακυλά 5,2%, ενώ της ASML καταγράφει πτώση 4,4% και η STMicroelectronics σημειώνει απώλειες 3,4%.

Παράλληλα, τα futures για το αργό Brent σημειώνουν νέα άνοδο 3% κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας ένα ράλι πολλών εβδομάδων με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» να έχουν ενισχυθεί σχεδόν 40% από τις αρχές Ιουλίου. Νέα στρατιωτικά πλήγματα έπληξαν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας –συμπεριλαμβανομένης επίθεσης σε κεντρικό αγωγό πετρελαίου της – ενώ η προέλαση των Χούθι κοντά στις διαδρομές διέλευσης της Ερυθράς Θάλασσας απείλησε να επιδεινώσει τις διαταραχές στον εφοδιασμό.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων στο 2,50% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα, οι χρηματαγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 86% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 15-16 Σεπτεμβρίου αλλά και τον Δεκέμβριο. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας έρχεται αντιμέτωπη με τις δικές της προκλήσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Πτώση στην Ασία

Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις ισχυρότερες πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi απώλεσε 3,45% στις 6.671,64 μονάδες, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 έχασε 0,70% στις 63.563,41 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite διολίσθησε 0,19% στις 3.880,56 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex αποδυναμώθηκε 0,16% στις 74.781,76 μονάδες. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,36% στις 24.895,34 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε 0,36% στις 5.716,22 μονάδες.