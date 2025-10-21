Πώς η Coca-Cola HBC γίνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Αφρική - Το deal σε αριθμούς

Τι συζητήθηκε για το mega deal στην Αφρική στην τηλεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές.

Σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. θα οδηγήσει η απόφαση της Coca-Cola HBC να προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 2,6 δισ. δολαρίων.

«Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa είναι για εμάς ένα τεράστιο ορόσημο, καθώς (με αυτό το deal) δημιουργείται ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο», δήλωσε η διοίκηση της Coca-Cola HBC στην τηλεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της μεγεθών.

Οι λεπτομέρειες του deal

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC, έναντι τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων, το οποίο μεταφράζεται σε αξία μετοχικού κεφαλαίου 3,4 δισ. δολαρίων για το 100% της Coca-Cola Beverages Africa.

Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συνάψει συμφωνίας προαίρεσης (option) για την απόκτηση και του εναπομείναντος 25% της Coca-Cola Beverages Africa από την Coca-Cola HBC, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ποια είναι η Coca-Cola Beverages Africa

Η αφρικανική εταιρεία λειτουργεί σε 14 αγορές σε Νότια και Ανατολική Αφρική, αποτελώντας το 40% των όγκων πωλήσεων σε όλη την ήπειρο.

Μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στις αγορές της Μποτσουάνα, της Κένυας, της Αιθιοπίας, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπια, της Τανζανίας, της Ουγκάντας, της Ζάμπια, της Νοτίου Αφρικής κ.α.

Με τα προϊόντα της καλύπτει τις ανάγκες ενός πληθυσμού άνω των 450 εκατομμυρίων, μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερο των 40 brands, διεθνών και τοπικών.

Για το 2024, είχε έσοδα από καθαρές πωλήσεις ύψους 3,357 δισ. ευρώ και ΕΒΙΤ ύψους 246 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι του deal

Όπως συζητήθηκε εκτενώς στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η εν λόγω εξαγορά επεκτείνει σημαντικά την υφιστάμενη παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, όπου δραστηριοποιείται ήδη σε Νιγηρία και Αίγυπτο. Η δε επέκτασή της σε 14 επιπλέον αγορές, μέσω της αφρικανικής θυγατρικής, την καθιστούν τον μεγάλο «πρωταγωνιστή» στην αγορά αναψυκτικών στην αφρικανική ήπειρο.

«Με την εν λόγω εξαγορά ξεκλειδώνουμε ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε πολύ ελκυστικές αγορές, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας», τόνισε η διοίκηση.

Με το εν λόγω deal συνδυάζεται η εμπειρία και τεχνογνωσία δύο εταιρειών με ηγετικά μερίδια στους χώρους δραστηριοποίησής τους, ενώ η Coca-Cola HBC διαφοροποιεί σημαντικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, μέσω της δυναμικής της επέκτασης στην αφρικανική ήπειρο. Ταυτόχρονα, ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης σε πλειάδα αναδυόμενων αγορών και ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τη σχέση της με τη μητρική, The Coca-Cola Company.

Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

«Προχωρήσαμε σε αυτή την εξαγορά γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Φυσικά και υπάρχουν συνέργειες και αυτές αξιολογούμε με στόχο να χτίσουμε ακόμη πιο ισχυρές επιδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν ρίσκα, αλλά πιο πολλές είναι οι ευκαιρίες», σημείωσε χαρακτηριστικά η διοίκηση στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.