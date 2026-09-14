Euronext: Ανοιχτή σε συγχώνευση με Deutsche Börse – «Υπάρχει εμπορική λογική»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας πιθανής συγχώνευσης με τη Deutsche Börse, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει το μέγεθος και το βάθος των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και να μπορεί να ξεπεράσει τα σχετικά ρυθμιστικά εμπόδια. Από την πλευρά της, η Deutsche Börse επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες για συγχώνευση.

Ο Μπουζνά υπογράμμισε ότι υπάρχει εμπορική λογική στην ενοποίηση των δύο χρηματιστηριακών ομίλων, εκτιμώντας ότι στενότεροι δεσμοί μεταξύ της Γερμανίας και της Euronext θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και να συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενιαίας χρηματιστηριακής αγοράς για μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Πέρα από την Αθήνα, η Euronext διαχειρίζεται χρηματιστηριακές αγορές σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Άμστερνταμ, το Μιλάνο, ενώ στον όμιλο Deutsche Börse περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και η αγορά παραγώγων Eurex.

Οι δύο όμιλοι έχουν μακρά ιστορία σχεδίων και συζητήσεων για πιθανή ενοποίηση, με προηγούμενες απόπειρες να προσκρούουν σε ρυθμιστικά εμπόδια. Παράλληλα, έχει τεθεί στο τραπέζι και η προοπτική μιας κοινής επιχειρηματικής συνεργασίας (joint venture), με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αγορών έναντι των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την εποπτεία των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις για μια πιθανή μελλοντική συγχώνευση.