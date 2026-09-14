Γαλλία: Οι υποψήφιοι των ακραίων κομμάτων προηγούνται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Η Λεπέν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive.

Η επικεφαλής της άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμά της πριν από τις προεδρικές εκλογές και ο αντίπαλός της, της άκρας αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν έρχεται δεύτερος στα περισσότερα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν, έδειξε σήμερα δημοσκόπηση, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος καθώς τελειώνει η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λεπέν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), φαίνεται να φθάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάσθηκαν, ενώ έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση σ' ένα τέταρτο σενάριο. Η Λεπέν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν και έρχεται ισόπαλος σ' ένα άλλο. Οι άλλοι ακολουθούν πίσω απ' αυτόν σε όλα τα σενάρια.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν φθάνει στο τέλος της, ο καθόλου δημοφιλής πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα αποδεκατισμένο πολιτικό κέντρο και μια εξασθενημένη οικονομία, ανοίγοντας χώρο για σκληροπυρηνικά κόμματα, όπως το LFI και ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν.

Ο Μελανσόν ήταν ήδη τρεις φορές υποψήφιος για πρόεδρος, το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά ουδέποτε κατάφερε να μπει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια τρεις φορές. Έφτασε στο δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, αλλά έχασε από τον Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ