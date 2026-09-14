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Πιερρακάκης: «Οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ είναι ακοστολόγητες»

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Πιερρακάκης: «Οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ είναι ακοστολόγητες»
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Σε ότι αφορά τον επερχόμενο χειμώνα και το κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν τα νοικοκυριά για θέρμανση, παραδέχτηκε ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας».

Στις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Είναι ακοστολόγητες κι αλλοίμονο αν κληθούν να της εφαρμόσουν, γιατί όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη», τόνισε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ειδικά στα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης, λέγοντας πως «πολλά από τα μέτρα που εξήγγειλε είναι γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος τους, Επτά όμως από αυτά τα μέτρα που είναι συγκεκριμένα, κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως».

Σε ότι αφορά τον επερχόμενο χειμώνα και το κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν τα νοικοκυριά για θέρμανση, παραδέχτηκε ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας», αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε πόσο θα κοστίσει για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, «έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη κι εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα».

Επίσης και μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτημα για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης, μετά από καταγγελίες για αυτές, τόνισε ότι «η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε».

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Κυριάκος Πιερρακάκης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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