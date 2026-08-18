Η Frasers αύξησε το ποσοστό της στην Hugo Boss στο 48%

Το μερίδιό της στην Hugo Boss, στο περίπου 48%, αύξησε η Frasers Group, που σημαίνει ότι δεν κατάφερε να πάρει τον πλήρη έλεγχο της γερμανικής εταιρείας μόδας αφού μόλις το 17,6% των επενδυτών αποδέχτηκαν την πρόταση εξαγοράς.

Το μερίδιό της στην Hugo Boss, στο περίπου 48%, αύξησε η Frasers Group, που σημαίνει ότι δεν κατάφερε να πάρει τον πλήρη έλεγχο της γερμανικής εταιρείας μόδας αφού μόλις το 17,6% των επενδυτών αποδέχτηκαν την πρόταση εξαγοράς.

Η ιδιοκτήτρια της Sports Direct πρόσφερε 38 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, αλλά η γερμανική εταιρεία, γνωστή για τα ακριβά κουστούμια και εσώρουχα, είπε στους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά, καθώς δεν αντικατόπτριζε την πραγματική αξία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Υπό τον έλεγχο του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Mike Ashley, η Frasers έχει υιοθετήσει έναν πιο παρεμβατικό ρόλο από τότε που επένδυσε για πρώτη φορά στη Hugo Boss, πιέζοντας για αλλαγές σε μια εταιρεία που έχει πληγεί από την επίμονη αδυναμία στον τομέα της γυναικείας ένδυσης και την υποτονική ζήτηση στην Κίνα.

Η Hugo Boss είχε επισημάνει στους μετόχους της ότι η προσφορά, η οποία αντιπροσώπευε premium μόλις 4% σε σχέση με την τιμή της μετοχής πριν από την ανακοίνωσή της, έδειχνε ότι δεν επρόκειτο για μια πραγματική απόπειρα εξαγοράς, αλλά περισσότερο για μια κίνηση με στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Frasers.

Υπό τον CEO daniel Grieder, η Hugo Boss βρίσκεται εν μέσω μιας νέας προσπάθειας αναδιάρθρωσης με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, μέσω του κλεισίματος ορισμένων καταστημάτων και του εξορθολογισμού της γκάμας των προϊόντων της. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρείας από τότε που ο Grieder ανέλαβε τα ηνία το 2021.

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, τα αποτελέσματα της Hugo Boss για το δεύτερο τρίμηνο δεν έδειξαν ότι η στρατηγική επανεκκίνησης της εταιρείας έχει αποκτήσει ακόμη σταθερή δυναμική, γεγονός που καθιστά την προσφορά της Frasers πιο ελκυστική.