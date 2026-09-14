Προς νέα μετάθεση το ΜΙΔΑ: Το «σοκ» των λαθών και το πολιτικό ημερολόγιο αναβάλλει την έναρξη

«Στον πάγο» μέχρι νεωτέρας και η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων με μετρητά. Οι διασταυρώσεις που δεν «κουμπώνουν». Διορθώσεις, καθυστερήσεις και πολιτικό ημερολόγιο.

Για το 2027 -ή πιθανότατα μετά τις εκλογές- φαίνεται πως μετατίθεται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων - ΜΙΔΑ. Μετά την μετάθεση του χρόνου ενεργοποίησης του ΜΙΔΑ από Μάρτιο σε Οκτώβριο, νεότερες πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο για νέα αναβολή και δείχνουν ότι και αυτό το ραντεβού μάλλον χάνεται, καθώς οι αποκλίσεις ανάμεσα στο Ε9, το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων δημιουργούν σοβαρά τεχνικά και διοικητικά προβλήματα.

Η έναρξη του ΜΙΔΑ και η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών φαίνεται να μετατίθενται για το 2027, με το πολιτικό ημερολόγιο και τις φορολογικές δηλώσεις να επηρεάζουν το τελικό χρονοδιάγραμμα.

Οι διασταυρώσεις που δεν «κουμπώνουν»

Η έναρξη του ΜΙΔΑ επηρεάζει και το σχέδιο της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι θα ξεκινούσε την 1η Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, οι πιλοτικές δοκιμές του ΜΙΔΑ και οι διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν, ανέδειξαν σημαντικές ασυμβατότητες ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Ε9 δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε εκείνα του Κτηματολογίου ή σε δεδομένα που τηρούνται σε άλλες βάσεις, όπως του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε απλές διαφορές καταχώρισης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν αντιστοιχίζεται αυτόματα ο 11ψήφιος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου του Ε9 με τον 12ψήφιο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου. Έτσι, ένα ακίνητο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά στις επιμέρους πλατφόρμες ή να μην είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί χωρίς πρόσθετο έλεγχο.

Διορθώσεις, καθυστερήσεις και πολιτικό ημερολόγιο

Ωστόσο, αν και έχουν τη ρίζα τους σε παλαιότερες δηλώσεις και στοιχεία περασμένων δεκαετιών, η αποκάλυψη λαθών και αποκλίσεις ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων δημιουργούν νέα δεδομένα, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετη γραφειοκρατία και κόστος για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά -και σε κρίσιμο πολιτικά για την κυβέρνηση χρόνο.

Για να διορθωθούν δικαιώματα, επιφάνειες, όρια ή χρήσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν βεβαιώσεις και τεχνικά ή νομικά έγγραφα. Η έναρξη του ΜΙΔΑ θα επηρέαζε εκατομμύρια ιδιοκτήτες και μεγάλο αριθμό μισθώσεων. Η επίλυση τέτοιων βασικών ζητημάτων θα απαιτούσε χρόνο και συνετή διαχείριση, καθώς επηρεάζει μισθώσεις, μεταβιβάσεις, επιδόματα και φορολογικές διαδικασίες.

Αν και επισήμως το τελικό χρονοδιάγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, υπάρχουν εισηγήσεις στην κυβέρνηση να επιλεγεί ένα διαφορετικό timing για όλα αυτά. Με τα σημερινά δεδομένα, η έναρξη μεταφέρεται για το 2027, δηλαδή μετά την εκλογική διαδικασία, ενώ η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2027 αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στον σχεδιασμό.

Το ζητούμενο είναι πλέον να προηγηθεί η τακτοποίηση των ασυμφωνιών και να δοθεί στους ιδιοκτήτες επαρκής χρόνος για τον έλεγχο και τη διόρθωση των στοιχείων τους, χωρίς πολιτική ή οικονομική πίεση. Στόχος της κυβέρνησης, άλλωστε, δεν είναι να αποτελέσει το ΜΙΔΑ άλλη μία πλατφόρμα ακινήτων αλλά, ύστερα από μία περίοδο διορθώσεων, το ενιαίο και αξιόπιστο μητρώο να αποτελέσει την ενιαία βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα στηρίζονται με ασφάλεια πλέον οι δηλώσεις και οι φόροι στις μισθώσεις και στις συναλλαγές ακινήτων.