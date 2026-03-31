Το ΤΕΕ «έβγαλε» στην σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε. διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Προσφορές στις 4 Μαΐου, κόστος 20 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία συνδέεται με την παραχώρηση της υποδομής στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ για 49 έτη.

Προχωρά η διαδικασία που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει εγκρίνει ήδη τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, με κονδύλι έως 25 εκατ. ευρώ, για το ενεργειακό «λίφτινγκ» του φαληρικού σταδίου. Η ολοκλήρωση της οποίας, ως γνωστόν, αποτελεί και βασική προϋπόθεση ώστε να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός με στόχο, με δικά της έξοδα, να μετατρέψει το ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα.

Ήδη, από τον φορέα υλοποίησης ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)», με σχετικό προσχέδιο να έχει ήδη δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του Σταδίου με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 4 Μαΐου 2026 (αποσφράγιση φακέλων στις 07/05). Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι 365 ημέρες (ένας χρόνος).

Προφανώς, θα «βγει» προσεχώς και η συνολική διακήρυξη με περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες αναβάθμισης του σταδίου.

Όπως είναι γνωστό, η συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό διάστημα 49 ετών προχωρά σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι του 2025 (στα πρότυπα συμφωνίας για το ΟΑΚΑ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός). Αφορά στη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Οι αλλαγές θα γίνουν με έξοδα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με το δημόσιο να μεριμνά για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις αναγκαίες συντηρήσεις.