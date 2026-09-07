Ryanair κατά Κομισιόν: «Χάος το σύστημα ελέγχου εισόδου στην ΕΕ»

«Παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε τη λήξη αυτής της σημαντικής ευελιξίας», τονίζεται.

Κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε η Ryanair προκειμένου να παρατείνει «άμεσα» την παρέκκλιση από το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2027, μετά τη λήξη της την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνει πως η παρέκκλιση αυτή επέτρεπε στα κράτη μέλη να αναστείλουν προσωρινά την εφαρμογή του EES, προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή συμφόρηση στους συνοριακούς ελέγχους.

«Παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε τη λήξη αυτής της σημαντικής ευελιξίας», τονίζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και οι φορείς του κλάδου έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κακή σχεδίαση της ΕΕ στην εφαρμογή του EES αυξάνει τους χρόνους διεκπεραίωσης στα σύνορα, δημιουργεί υπερβολικές ουρές και προκαλεί αναστάτωση που θα μπορούσε να αποφευχθεί για τους επιβάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επισημαίνει πως αυτό αποδείχθηκε και το φετινό καλοκαίρι, όπου οι καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους έφτασαν έως και τις 2-3 ώρες σε πόλεις όπως η Κρακοβία, η Λισαβόνα, το Μιλάνο και η Ρώμη.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση για τους επιβάτες, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί», σημειώνει.

Η Ryanair προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να επιμένει ότι το EES λειτουργεί, παρά το γεγονός πως η πραγματικότητα για τους επιβάτες είναι πολύ διαφορετική. Οι συνοριακές αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ελαττωματικά τερματικά, έλλειψη προσωπικού και καθυστερήσεις στην επεξεργασία των αιτήσεων. «Η κατάργηση της παρέκκλισης αυτή τη στιγμή στερεί από τα κράτη μέλη κάθε ευελιξία για την αποφυγή περαιτέρω διαταραχών κατά τις περιόδους αιχμής», αναφέρει.

Έτσι, η Ryanair καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει επειγόντως την παρέκκλιση του EES τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2027, παρέχοντας στα αεροδρόμια και στις συνοριακές αρχές τον απαραίτητο χρόνο για να επιδιορθώσουν τα ελαττωματικά σημεία ελέγχου, να αυξήσουν το προσωπικό και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, προτού επιβληθεί η πλήρης εφαρμογή του στους επιβάτες.

«Ο χειρισμός του EES από την ΕΕ ήταν ένα χάος από την αρχή μέχρι το τέλος. Αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και συνοριακές αρχές είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως τις Βρυξέλλες ότι το σύστημα δεν ήταν έτοιμο, ότι θα αύξανε τους χρόνους ελέγχου και ότι θα δημιουργούσε μεγάλες ουρές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος επιχειρησιακής λειτουργίας της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον.

«Οι επιβάτες δεν πρέπει να αναγκάζονται να πληρώνουν το τίμημα της αποτυχημένης εφαρμογής του EES από την ΕΕ», τόνισε, ζητώντας την παράταση της εξαίρεσης έως τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2027, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποκατάσταση των προβληματικών μηχανημάτων, την ενίσχυση του προσωπικού και την ομαλή λειτουργία του συστήματος πριν από την πλήρη εφαρμογή του.