Χρηματιστήριο: Επιφυλακτική άνοδος με το βλέμμα στις τιμές του πετρελαίου

Σε ήπια θετικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει επιφυλακτικό. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το Brent, άλμα για τις μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil.

Σε ήπια θετικό έδαφος κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει επιφυλακτικό. Η ένταση στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν δείχνει να αυξάνεται, οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται μια ανάσα από τα 100 δολάρια, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται μία ακόμα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 8%, κλείνοντας στα 96,28 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν συντηρεί το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα κινείται εκ νέου ανοδικά έως τα 97,94 δολάρια. Η πρόσφατη κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει τον κίνδυνο να αντιστραφεί η πρόσφατη βελτίωση των πετρελαϊκών ροών. Αυτό αφήνει τις ενεργειακές αγορές εκτεθειμένες στον κίνδυνο μιας νέας απότομης ανατιμολόγησης, καθώς η σύγκρουση απειλεί πλέον όλο και πιο άμεσα την ίδια τη μεταφορά πετρελαίου και όχι μόνο στρατιωτικές υποδομές.

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Στο μεταξύ, την Παρασκευή η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,37% και κατά 2 μονάδες βάσης στο σύνολο της εβδομάδας. Η απόδοση του δεκαετούς αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 4,78% την Παρασκευή και κατά 6 μονάδες βάσης στην εβδομάδα, ενώ η απόδοση του 30ετούς παρέμεινε αμετάβλητη στο 5,24% την Παρασκευή, αλλά κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 4 μονάδων βάσης.

Αυτή τη στιγμή οι αγορές δίνουν πιθανότητες 62% να προχωρήσει η Fed σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 16 Σεπτεμβρίου. Εντός την εβδομάδας, αύξηση επιτοκίων αναμένεται και από την ΕΚΤ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή, καθώς μπορούν να διαμορφώσουν το κλίμα στις αγορές για τους επόμενους μήνες. Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και έχει ήδη προεξοφληθεί πλήρως από τις αγορές. Εκτιμάται μάλιστα ότι η Κριστίν Λαγκάρντ πιθανότατα θα διατηρήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται πτωτικά. Μετά τη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ o DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,27%. Πτωτικά κινείται και ο CAC στο Παρίσι σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί 0,24%,

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.704,41 μονάδες με οριακή άνοδο 0,11%. Σε αρνητικό έδαφος κινείται ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,05% στις 3.209,63 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική, ενισχυμένη 0,46% στα 17,63 ευρώ, ενώ κέρδη 0,10% σημειώνει η Τράπεζα Κύπρου. Στον αντίποδα, απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των CrediaBank (-0,40%), Eurobank (-0,38%), Optima Bank (-0,34%), Alpha Bank (-0,32%) και Τρ. Πειραιώς (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1 με 46 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 60 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 24,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,14 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνουν η Helleniq Energy, ενισχυμένη 3,58% στα 16,49 ευρώ, και η Motor Oil με κέρδη 2,38% στα 64,65 ευρώ. Ανοδικά ακολουθούν οι μετοχές των ΔΕΗ (+1,08%), Allwyn (+0,88%), Cenergy (+0,69%) και Lamda Development (+0,66%) και, με μικρότερα κέρδη, οι Aktor (+0,38%), Jumbo (+0,37%), Viohalco (+0,12%), ΔΑΑ (+0,10%) και ΟΤΕ (+0,05%). Αμετάβλητη στα 3,74 ευρώ παραμένει η ElvalHalcor.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Coca-Cola HBC (-0,95%) και ακολουθούν οι Metlen (-0,62%), Τιτάν (-0,37%), Aegean (-0,25%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,22%) και ΕΥΔΑΠ (-0,16%).