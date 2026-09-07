Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Ορμούζ και επιτόκια

Υποχωρούν οι δείκτες των ευρωαγορών στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ξεκινώντας την εβδομάδα σε δυσμενή θέση με τον Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 0,14% στις 648,95 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 13:40

Με μικτά πρόσημα υποδέχονται την εβδομάδα οι ευρωαγορές, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και η επικείμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια, ωθούν τους επενδυτές σε μία πιο μετριοπαθή στάση.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή, οι ευρωαγορές «κλείδωσαν» την πέμπτη εβδομάδα απωλειών με πτώση 0,8%.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,02% στις 649,97 μονάδες, αγκυροβολημένος κοντά σε πολυεβδομαδιαία χαμηλά, ενώ ο Eurostoxx 50 διολισθαίνει κατά 0,11% στις 6.385 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,29% στις 25.971 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται +0,07% στις 8.284 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κερδίζει 0,16% στις 10.848 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB αποδυναμώνεται κατά 0,02% στις 52.089 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,24% στις 20.001 μονάδες.

Στον κλάδο της ενέργειας, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 120 δολάρια, εάν οι ενταθούν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το Brent κινείται στα 96,61 δολάρια το βαρέλι, ανεβαίνοντας κατά 0,33%.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5% την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είναι η δεύτερη αύξηση φέτος, μετά την αντίστοιχη που έγινε τον Ιούνιο. Επιπλέον, οι αγορές έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτό το μήνα, μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το κλίμα της αγοράς γίνεται επιφυλακτικότερο, αφότου οι ιρανικές αρχές ετοιμάζονται να κηρύξουν «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου», δήλωσε ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι. στην κρατική τηλεόραση. «Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων».

Η δήλωση έρχεται ως άμεση απάντηση στο χτύπημα και την απενεργοποίηση τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο, κάτι που η Ουάσινγκτον επικαλέστηκε ως αντίποινα για μια επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που στόχευε δύο πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ασία

Στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού, επικράτησαν θετικά πρόσημα στα ταμπλό με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να ενισχύεται σχεδόν 2%. Ο Topix κέρδισε 0,33%.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 3,65%, ενώ ο Kosdaq, ο δείκτης των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, ανέβηκε 1,08%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, παρέμεινε αμετάβλητος. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε σχεδόν 1%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε μικρή άνοδο 0,19%.