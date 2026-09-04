Γεωργαντζής: Ανάπτυξης συνέχεια για την Quest - Τι ανέφερε για ACS και Fourlis

Διψήφια ανάπτυξη στην πληροφορική και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης βλέπει η διοίκηση. Στα 40-50 εκατ. ευρώ κατεβαίνει ο πήχης για τις φετινές επενδύσεις.

Διατήρηση των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή, με νέες πηγές εσόδων ακόμη και από τον τομέα της άμυνας, επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα κινηθούν χαμηλότερα έναντι του αρχικού σχεδιασμού και ηπιότερη, αλλά θετική, πορεία στις εμπορικές δραστηριότητες, αναμένει η διοίκηση της Quest για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Συμμετοχών Απόστολος Γεωργαντζής, ο Όμιλος βρίσκεται εν αναμονή των αποφάσεων της GLS για την ACS. Μια θετική απόφαση από τη γερμανική εταιρεία για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς του υπόλοιπου 80% θα μπορούσε να προσθέσει περί τα 300 εκατ. ευρώ στη ρευστότητα του ομίλου. Στην αντίθετη περίπτωση, η Quest δηλώνει έτοιμη να επαναγοράσει το 20% που έχει ήδη μεταβιβάσει στην GLS, και μάλιστα με έκπτωση έναντι της αρχικής τιμής πώλησης.

Η εικόνα αυτή έρχεται μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, κατά το οποίο οι ενοποιημένες πωλήσεις της Quest αυξήθηκαν κατά 9,8%, το EBITDA κατά 11,2% και τα καθαρά κέρδη κατά 25,2%, με αιχμή την πληροφορική και θετική συνεισφορά από τις εμπορικές δραστηριότητες και κυρίως από την Apple και τις ταχυμεταφορές.

Ισχυρή ανάπτυξη στην πληροφορική και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν φαίνεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της Quest, να σηματοδοτεί και το τέλος των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για την Uni Systems. Κατά το conference call, η διοίκηση επανέλαβε ότι αναμένει διψήφια αύξηση των εσόδων της πληροφορικής στο σύνολο του 2026, εκτιμώντας ότι η τάση του πρώτου εξαμήνου θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Το βασικό «μαξιλάρι» αποτελεί το ανεκτέλεστο έργων, το οποίο ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εκτέλεσή του εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα περίπου τριών έως πέντε ετών, χωρίς ωστόσο το ποσό να είναι στατικό, καθώς νέα έργα προστίθενται διαρκώς ενώ άλλα ολοκληρώνονται.

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους ποντάρει η Quest για την επόμενη ημέρα της Uni Systems είναι αφενός η «ουρά» των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και αφετέρου η νέα γενιά έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί. Τρίτος και εξίσου βασικός πυλώνας είναι ο τομέας της άμυνας στον οποίο η κινητικότητα αυξάνει και τα έργα πολλαπλασιάζονται τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε όπως επισημάνθηκε οι εταιρείες του ομίλου έχουν ήδη αρχίσει να συμμετέχουν σε νέα έργα του αμυντικού τομέα, τα οποία αναμένεται να συνεισφέρουν σταδιακά στα έσοδα από το επόμενο έτος.

Σημαντικός παράγοντας σταθερότητας των ρυθμών ανάπτυξης της εταιρείας παραμένει και η διεθνοποίησή της, καθώς περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου πληροφορικής προέρχεται πλέον από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Να θυμίσουμε ότι στο α΄ εξάμηνο οι πωλήσεις της πληροφορικής αυξήθηκαν κατά 21,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 32,9%. Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη και για τη διατήρηση των βελτιωμένων περιθωρίων EBITDA στο δεύτερο εξάμηνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι στην πληροφορική αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μείγμα και την ποιότητα των έργων που αναλαμβάνονται, καθώς και από την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους.

Ώρα αποφάσεων για την ACS

Στο έτερο πεδίο δραστηριοτήτων, αυτό των ταχυμεταφορών, οι εξελίξεις αναμένονται έως το τέλος Οκτωβρίου. Καθώς εκείνη την περίοδο θα γίνει γνωστό αν η γερμανιή GLS προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα για την απόκτηση του υπόλοιπου 80% της ACS. Όπως ξεκαθάρισε ο Απόστολος Γεωργατζής, η απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της GLS.

Εφόσον η γερμανική εταιρεία προχωρήσει στην εξαγορά, το τίμημα για το υπόλοιπο 80% τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση με τους αναλυτές περί τα 300 εκατ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η διοίκηση άφησε ανοικτό τόσο το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων όσο και την επιστροφή μέρους των κεφαλαίων στους μετόχους. «Τα σχέδιά μας, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, περιλαμβάνουν τόσο την ανταμοιβή των μετόχων από μια καλή πώληση όσο και τη χρησιμοποίηση μέρους των εσόδων για νέες επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην περίπτωση που επικρατήσει το αντίθετο σενάριο βέβαια, εάν δηλαδή η GLS δεν προχωρήσει στην αγορά του υπολοίπου 80%, η διοίκηση κατέστησε σαφές ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του 20%, κίνηση που θα θα γίνει με έκπτωση έναντι της αρχικής τιμής πώλησης. «Δεν έχουμε πρόβλημα αν συμβεί κάτι τέτοιο. Η εταιρεία λειτουργεί πολύ καλά και παράγει ισχυρές ταμειακές ροές», ανέφερε η διοίκηση, σημειώνοντας ότι και τα δύο πιθανά σενάρια μπορούν να είναι θετικά για τους μετόχους.

Πέραν των μετοχικών εξελίξεων, η ACS συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς πυλώνες της Quest. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις των ταχυδρομικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,4% και τα κέρδη προ φόρων κατά 13,4%. Η διοίκηση απέδωσε τη βελτίωση των περιθωρίων EBITDA κυρίως στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο κεντρικό hub, οι οποίες έχουν αυξήσει την αποδοτικότητα της εταιρείας. Παράλληλα επεσήμανε ότι συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου lockers και οι επενδύσεις σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Στα 40-50 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις

Ασχέτως των εξελίξεων με την ACS, τα στελέχη της Quest εκτίμησαν ότι το Capex θα κυμανθεί χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό των 60 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια πέριξ των 40-50 εκατ. ευρώ το 2026.

«Στο πρώτο εξάμηνο είχαν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις περίπου 33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 28 εκατ. ευρώ συνδέονται με την επένδυση στη Fourlis και 3,5 εκατ. ευρώ με την ACS» ανέφερε χαρακτηριστικά ο CFO του ομίλου Μάρκος Μπιτσάκος, αποδίδοντας τη μείωση έναντι του αρχικού προϋπολογισμού στο γεγονός ότι η ACS υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Η διοίκηση πάντως δεν έκλεισε την πόρτα σε πρόσθετες κινήσεις μέσα στη χρονιά, επισημαίνοντας ότι ο αρχικός προϋπολογισμός των 60 εκατ. ευρώ περιλάμβανε και επενδύσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση.

Στο επίκεντρο των επενδυτικών επιλογών της Quest παραμένει και η Fourlis. Να θυμίσουμε ότι στις 30 Ιουνίου η συμμετοχή του ομίλου ανερχόταν σε 12,56%, με κόστος κτήσης 28,2 εκατ. ευρώ. Κατά την ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση ανέφερε ότι το ποσοστό έχει αυξηθεί ελαφρώς έκτοτε ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι για την ώρα δεν υπάρχει απόφαση για νέα ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής.

«Εξετάζουμε όλες τις επιλογές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει απόφαση να αυξήσουμε τη θέση μας. Θα μπορούσε όμως να συμβεί στο μέλλον», σημείωσε η διοίκηση. Παράλληλα εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι σε σενάρια ευρύτερων εταιρικών συνδυασμών που θα μπορούσαν να εμπλέξουν Fourlis, Trade Estates και BriQ Properties, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια συζήτηση «πολύ πρόωρη» και υπενθυμίζοντας ότι η Quest εξακολουθεί να είναι μέτοχος μειοψηφίας στη Fourlis.

Οι ισχυρές επιδόσεις της Apple και η πίεση από τη Xiaomi στη Ρουμανία

Στις εμπορικές δραστηριότητες, η διοίκηση ξεχώρισε την ισχυρή συμβολή του οικοσυστήματος της Apple, το οποίο αποτέλεσε βασικό μοχλό της αύξησης των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο. Η iStorm διαθέτει πλέον δίκτυο 20 καταστημάτων, 15 στην Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, με την τελευταία να αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία για τον όμιλο.

Θετική ήταν και η συνεισφορά της Μπενρουμπή στην κερδοφορία, ενώ ο κλάδος του κλιματισμού αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας. Η διοίκηση εξήγησε ότι οι δραστηριότητες κλιματισμού εμφανίζουν υψηλότερα μικτά περιθώρια, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του συνολικού περιθωρίου των εμπορικών δραστηριοτήτων στο δεύτερο τρίμηνο.

Στον αντίποδα βέβαια, σε στενωπό φαίνεται να βρίσκεται η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στη Ρουμανία. Ο λόγος για την IQT Romania, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τη Xiaomi και η οποία εμφάνισε ζημιές την τρέχουσα περίοδο.

Συνολικά οι εμπορικές δραστηριότητες της Quest κατέγραψαν στο α΄ εξάμηνο αύξηση 7,8% στις πωλήσεις και 15,4% στα κέρδη προ φόρων. Για το σύνολο του έτους η διοίκηση αναμένει ηπιότερη αύξηση των εσόδων και κέρδη προ φόρων στα ίδια ή σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025.