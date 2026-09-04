Trade Estates: Πότε «ανοίγει» το Retail Park Ελληνικού - Πώς προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα

Οι επενδύσεις 250 εκατ. και η πιθανή επικαιροποίηση. Το deal στη Βουλγαρία. Τα οικονομικά μεγέθη. Τι αναφέρθηκε στους αναλυτές.

Σε περίπου τρία χρόνια (και λίγο παραπάνω) από τώρα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2029, αναμένεται να λειτουργήσει το νέο Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (στην επένδυση της Lamda Development), που έχει εισέλθει πλέον στην κατασκευαστική του φάση.

Ειδικότερα, για το Hellinikon Retail Park, άνω των 70-75 εκατ., η εταιρεία, που συνδέεται με τον όμιλο Fourlis, έχει εξασφαλίσει όλο τον όγκο των αδειοδοτήσεων έχοντας λάβει και την αναθεωρημένη οικοδομική άδεια. Δεδομένου ότι το εμπορικό κέντρο έχει περάσει στη φάση της κατασκευής, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης «δείχνει» για τα τέλη του 2029.

Προχωρά το επενδυτικό πλάνο, αναμένεται επικαιροποίηση

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος της ΑΕΕΑΠ αντιστοιχεί σε 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024- 2028, με τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί έως και το α’ εξάμηνο του 2026 να αντιστοιχούν σε 123,6 εκατ. ευρώ. Αναμένεται σε αυτά να προστεθούν επιπλέον 21,6 έως το τέλος της εφετινής χρονιάς, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 υπολογίζεται να διατεθούν 34,7 εκατ. ευρώ και 69,7 εκατ. αντίστοιχα.

Η εισηγμένη συνεχίζει για το δεύτερο μισό του 2026 «με σταθερά ανοδικές επιδόσεις, αντοχές και υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό κοντά στο 49% μέχρι στιγμής με ορίζοντα το 2028», όπως ανέφερε η διοίκησή της Ακινήτων χτες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, κ. Δημήτρης Παπούλης, το επενδυτικό πρόγραμμα παραμένει εντός σχεδιασμού, ενώ η πρόοδος των βασικών projects αναμένεται να ενισχύσει τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου όσο και τα μελλοντικά κέρδη της ΑΕΕΑΠ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Ήδη μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Trade Estates προχώρησε «σε σημαντικά βήματα για την υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού της σχεδιασμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με αιχμή το εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό, τις επενδύσεις στα logistics και την πρόσφατη συμφωνία για το εμπορικό κέντρο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία», όπως επεσήμανε ο κ. Παπούλης.

Στον τομέα των logistics, στο Logistics Center στα Οινόφυτα αποκτήθηκε όμορο οικόπεδο έκτασης 4.704 τ.μ., κίνηση που αυξάνει την επιτρεπόμενη δόμηση και δημιουργεί τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των προς μίσθωση χώρων.

Στο Logistics Center Ασπροπύργου – InterIkea, η εταιρεία απέκτησε δύο όμορα οικόπεδα και παρέδωσε το ακίνητο στον μισθωτή, ολοκληρώνοντας την επένδυση και περνώντας πλέον στην εμπορική αξιοποίησή της.

Η συμφωνία στη Βουλγαρία

Σημαντικό βήμα για την επέκταση της εταιρείας εκτός συνόρων αποτελεί η συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία: Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας εκτός Ελλάδας και σηματοδοτεί «ένα νέο ορόσημο στην αναπτυξιακή της πορεία στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο που έχει υψηλή επισκεψιμότητα, κορυφαίους χρήστες με τζίρο καταστημάτων πάνω από τα 140 εκατ. ευρώ.

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας, ενώ η εξαγορά θα ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026», ανέφερε ο κ. Παπούλης. Υπενθυμίζεται ότι η Trade Estates AEEAΠ, ανακοίνωσε προ μηνός την απόκτηση του 50% του Sofia South Ring Mall από τη Fourlis, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, Trade Estates Cyprus, έναντι 49,35 εκατ. ευρώ. Πάντως, σε αυτή τη φάση δεν τίθεται θέμα εξαγοράς και του υπόλοιπου 50%.

Τα μεγέθη

Η εταιρεία αναμένει εφέτος περαιτέρω αύξηση των εσόδων από μισθώματα και της λειτουργικής κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2025 με τις προβλέψεις να κινούνται εντός των εκτιμήσεων που είχαν γίνει στην ετήσια γενική συνέλευση: Ειδικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα από μισθώματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση έως 4,6% σε σχέση με το τέλος του 2025. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προβλέπεται στα 32,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα έως 3,8%.

Στα εμπορικά πάρκα της ΑΕΕΑΠ, η επισκεψιμότητα έφτασε τα 11,6 εκατ. επισκέψεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των μισθωτών αυξήθηκαν κατά 7,5%, φτάνοντας τα 261,4 εκατ. ευρώ, έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025.