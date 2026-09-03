Άντλησε 200 εκατ. ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική: Υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές - Δηλώσεις από Μεγάλου και Μαζαράκη

Περισσότερο από το 70% των εκδόσεων διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές κατέγραψε το η πρώτη ομολογιακή συναλλαγή μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη, ύψους συνολικά 200 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) ύψους €100 εκατ., με ετήσιο σταθερό κουπόνι 5,25%, διάρκειας 10,25 ετών και με δικαίωμα ανάκλησης από την Εκδότρια στα 5,25 έτη, καθώς και Διηνεκές Ομόλογο Περιορισμένης Κατηγορίας 1 (Restricted Tier 1) ύψους €100 εκατ., με ετήσιο σταθερό κουπόνι 6,875% και με πρώτη ημερομηνία ανάκλησης στα 5,5 έτη.

Η ημερομηνία διακανονισμού και για τα δύο ομόλογα της έκδοσης είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2026 και οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market. Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή εποπτική θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής της , και καθιερώνει την πρόσβασή της στις αγορές χρέους . Ο δείκτης φερεγγυότητας (Solvency II) της Εθνικής Ασφαλιστικής την 30ή Ιουνίου 2026, σε proforma βάση για τις νέες εκδόσεις και για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) δεκαετούς διάρκειας ύψους €125 εκατ., διαμορφώνεται σε περίπου 190%.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή περίπου 100 θεσμικών επενδυτών και στα δύο σκέλη. Οι τίτλοι τιμολογήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον αρχικό στόχο, κατά 30 μονάδες βάσης για το Tier 2 και κατά 37,5 μονάδες βάσης για το Restricted Tier 1. Ποσοστό 5 5% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, 25% σε τράπεζες και περίπου 2 0% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές επί της συνολικής έκδοσης.

Περισσότερο από το 70% των εκδόσεων διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή: «Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που αντλεί κεφάλαια από τις αγορές χρέους – ένα ορόσημο για την εταιρεία και για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Η ισχύς και η διεθνής εμβέλεια της ζήτησης υπογραμμίζουν την ποιότητα του εμπορικού μοντέλου της Εθνικής Ασφαλιστικής , και την πεποίθηση των επενδυτών στις προοπτικές της. Η Εθνική Ασφαλιστική η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου 2026 – 2030 του Ομίλου Πειραιώς , ισχυρά κεφαλαιοποιημένη και ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη, θα ενισχύσει τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε την ηγετική πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με ευρύτερο και διαφοροποιημένο μείγμα των εσόδων μας».

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή: «Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στις πρώτες μας εκδόσεις Tier 2 και Restricted Tier 1 αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στην εμπορική δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής, στη στρατηγική μας και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Η συναλλαγή βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή μας διάρθρωση και διαφοροποιεί τις πηγές των ιδίων κεφαλαίων μας, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητά μας να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη . Μαζί με την Πειραιώς, επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας και αξιοποιούμε σημαντικές συνέργειες, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας με απλές, καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις για την προστασία όσων έχουν τη μεγαλύτερη αξία για αυτούς».

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός κύριος συντονιστής της έκδοσης (Sole Global Coordinator). Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και UBS Europe SE ενήργησαν ως από κοινού ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εκδότριας.