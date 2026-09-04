Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Μπάρμπα Στάθης - Τι περιλαμβάνουν

Τι αποκάλυψε στην τηλεδιάσκεψη της Ideal Holdings το απόγευμα της Πέμπτης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, Μιχάλης Χαμαλέλλης.

Επενδύσεις συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες έναντι του προηγούμενου έτους, δρομολογεί για το 2026 η Μπάρμπα Στάθης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, με ηγετικά μερίδια στα κατεψυγμένα λαχανικά και τα έτοιμα γεύματα. Υπό τη σκέπη της Ideal Holdings, στην οποία «πέρασε» το 2025 έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ, η εταιρεία χτίζει με σύνεση και μεθοδικότητα την επόμενη μέρα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη της Ideal Holdings το απόγευμα της Πέμπτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, Μιχάλης Χαμαλέλλης, υψηλοί επενδυτικοί ρυθμοί αναμένονται και το 2027 για την εταιρεία.

Οι επενδύσεις του 2026

Αναλυτικότερα, η εμβληματική εταιρεία εστιάζει στην πλήρη ανανέωση του packaging στα κατεψυγμένα λαχανικά, καθώς και στην επανακυκλοφορία της κατηγορίας φρέσκων σαλατών τον Δεκέμβριο.

Ταυτόχρονα, επενδύει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας και των logistics, αλλά και 3,5 εκατ. ευρώ περίπου σε νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εγκαταστάσεις στη συμπρωτεύουσα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, ενώ στην Αθήνα έως το τέλος του 2027.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία δρομολογεί και την επέκταση της παραγωγής φρέσκων σαλατών, σε μια επένδυση περίπου 6 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα κατά περίπου 50%.

Στο επενδυτικό πλάνο της Μπάρμπα Στάθης συγκαταλέγεται και η νέα μονάδα κατεψυγμένων λαχανικών στη Λάρισα, σε μια επένδυση περίπου 35 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται ουσιαστικά να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στην κατηγορία. Η νέα μονάδα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2030.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, η Μπάρμπα Στάθης διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς, αναμένοντας βελτίωση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για το σύνολο του έτους αναμένεται διατήρηση της ανάπτυξης εσόδων με μονοψήφιο ρυθμό, ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6%-8% για το σύνολο του έτους.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Μπάρμπα Στάθης συνέχισε να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τα μερίδιά της, παρά τις σημαντικές πιέσεις από πρώτες ύλες, καιρικές συνθήκες και αυξημένες προωθητικές ενέργειες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, ξεπερνώντας τα 70 εκατ. ευρώ, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, ενώ η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αυξήθηκε κατά περίπου 1%, παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες εξωτερικές πιέσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η λειτουργική επίδοση του εξαμήνου επηρεάστηκε από σειρά έκτακτων παραγόντων, οι οποίοι όμως αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό μέσω πρωτοβουλιών παραγωγικότητας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Οι αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η εντατικοποίηση των προωθητικών ενεργειών είχαν σημαντική επίδραση στην κερδοφορία, αντιστοιχώντας σε περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες EBITDA.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά περίπου 6%, με τη Μπάρμπα Στάθης να συνεισφέρει περίπου το 90% της συνολικής ανάπτυξης, ενώ καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση μεριδίων σε όλες τις βασικές κατηγορίες δραστηριότητας. Ο δε καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 32,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένος κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2025.