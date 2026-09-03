Ο Τραμπ διαψεύδει ότι εξαντλούνται τα αποθέματα πυρομαχικών

«Τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους Συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά», έγραψε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν την Ουάσιγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που στάλθηκαν στο παρελθόν στην Ουκρανία, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα η ανάρτησή του φαίνεται να υπονοεί ότι θα παύσουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

«Τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους Συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά», έγραψε.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε να πληρώσει – αν μόνο τους το είχαν ζητήσει, αλλά θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, αν και κάπως καθυστερημένα», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Πέρυσι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Ιεραρχημένη Λίστα Αναγκών για την Ουκρανία», με βάση την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να εφοδιάζουν την Ουκρανία με αμερικανικά όπλα. Τον περασμένο μήνα το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι ο Στρατός των ΗΠΑ χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και εκφράζονται ανησυχίες για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενες μελλοντικές συρράξεις.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν –και οι οικονομικές συνέπειές τους– εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αν δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, η τιμή του πετρελαίου έφτασε σε υψηλό έξι εβδομάδων, μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις ισραηλινές απειλές εναντίον της Τεχεράνης που αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τον ανεφοδιασμό, την ώρα που πολλά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομκών Σκοτ Μπέσεντ προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στο Κίεβο και τις πρόσφατες επιθέσεις τους σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. «Διανύουμε ένα ενεργειακό σοκ αυτήν την περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία –επειδή, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει τα ρωσικά ενεργειακά κεφάλαια και τα διυλισμένα προϊόντα, δημιουργώντας πιέσεις που ανεβάζουν τις τιμές παγκοσμίως– και του πολέμου στο Ιράν», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ