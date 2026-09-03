«Ράλι» 7% της Tesla καθώς η αγορά προετοιμάζεται για μία «καταιγίδα» από Cybercabs

Σημαντικά κέρδη άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της Tesla την Πέμπτη, ενώ αναμένουν λίγες ώρες πριν η εταιρεία ανακοινώσει τα μεγάλα νέα που αφορούν τα robotaxi.

Σημαντικά κέρδη άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της Tesla την Πέμπτη, ενώ αναμένουν λίγες ώρες πριν η εταιρεία ανακοινώσει τα μεγάλα νέα που αφορούν τα robotaxi.

Στο Ώστιν του Τέξας, η εταιρεία θα καλωσορίσει τους πρώτους επιβάτες του Cybercab, ενός διθέσιου αυτόνομου οχήματος, το οποίο σε αντίθεση με τα SUV Model Y που η Tesla έχει αναπτύξει στο παρελθόν για υπηρεσίες κοινής χρήσης οχημάτων, δεν διαθέτει τιμόνι ή πεντάλ.

Η εκδήλωση της Tesla αναμένεται να ξεκινήσει μετά το κλείσιμο της Wall Street και οι επενδυτές φαίνονται αισιόδοξοι, γεγονός που μεταφράζεται από τις τοποθετήσεις τους στη μετοχή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έριξε λίγο ακόμη λάδι στην ανυπομονησία της αγοράς, προβλέποντας μία «καταιγίδα από Cybercabs», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

A storm of Cybercabs pic.twitter.com/wfz58mJXHw — Adam Lowisz X Meetup 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) September 3, 2026

Η Tesla προσφέρει επί του παρόντος ορισμένες αυτόνομες υπηρεσίες κοινής χρήσης οχημάτων σε έξι πόλεις σε όλο το Τέξας και τη Φλόριντα. Στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, παρέχει ταξίδια υπό την επίβλεψη ενός ανθρώπινου παράγοντα (safety driver). Η Tesla έχει επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζει να επεκταθεί στη Νεβάδα και την Αριζόνα.

Η υπηρεσία ρομποτικής μεταφοράς της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε στο Ώστιν τον Ιούνιο του 2025, επεκτείνεται πιο αργά από ό,τι ήλπιζαν ορισμένοι επενδυτές. Η ανακοίνωση τόσο μιας γεωγραφικής επέκτασης όσο και σχεδίων για την ανάπτυξη περισσότερων Cybercabs την Πέμπτη θα μπορούσε να συσπειρώσει τους επενδυτές, δήλωσε στο MarketWatch ο αναλυτής της Canaccord, George Gianarikas.