GPT-6 Astra: Η OpenAI κυκλοφορεί το «πιο ευφυές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο»

Tην κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, GPT-6 Astra, ξεκινά η ΟpenAI κάνοντας λόγο για ένα προϊόν «χρόνων έρευνας και μεγάλων στοιχημάτων».

Tην κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, GPT-6 Astra, ξεκινά η ΟpenAI κάνοντας λόγο για ένα προϊόν «χρόνων έρευνας και μεγάλων στοιχημάτων».

Το μοντέλο κυκλοφορεί σταδιακά και η OpenAI ανέφερε ότι μια περιορισμένη ομάδα εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας «Daybreak», θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει πρόσβαση.

Η OpenAI βρίσκεται υπό πίεση να ενισχύσει την προστασία της ασφάλειας και της προστασίας της, αφού δύο από τα μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα της Hugging Face τον περασμένο μήνα.

Η κατασκευάστρια του ChatGPT σταμάτησε προσωρινά ορισμένες από τις προσπάθειες έρευνας και εκπαίδευσης μετά το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του Astra, παρόλο που δεν ήταν ένα από τα εμπλεκόμενα μοντέλα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους μόνο όταν η ασφάλεια αποτελεί βασικό μέρος της, και γι' αυτό αφιερώνουμε περισσότερη υπολογιστική ισχύ και προσπάθεια για την ασφάλεια, την προστασία και την ευθυγράμμιση από ποτέ», τόνισε ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων την Πέμπτη.

Μάλιστα, εισήχθησαν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας στο Astra μετά την παραβίαση του Hugging Face που «ελαχιστοποιούν επαρκώς τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης για την κυκλοφορία τους».

Το Astra θα κυκλοφορήσει στους χρήστες σε όλα τα προγράμματα ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise της OpenAI, καθώς και μέσω του OpenAI API και των Amazon Web Services «τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε η OpenAI.