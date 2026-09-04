Η ΕΕΕΠ αλλάζει τον χάρτη της αγοράς παιγνίων

Έρχονται Live Casino Studios, άδειες για τεχνολογικούς παρόχους και νέο μοντέλο εποπτείας – Οι αλλαγές που προωθούνται σε καζίνο, online στοιχηματικές και υπεύθυνο παιχνίδι.

Η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο θεσμικών αλλαγών, με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να προετοιμάζει μια συνολική αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που θα επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους παίκτες.

Οι παρεμβάσεις, που περιγράφονται στην Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του 2025, δεν περιορίζονται σε επιμέρους διορθώσεις της νομοθεσίας. Αντίθετα, συνθέτουν έναν νέο οδικό χάρτη για την αγορά έως το τέλος της δεκαετίας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της εποπτείας, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αναβάθμιση της προστασίας των παικτών.

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκονται η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για Live Casino Studios, η αδειοδότηση των εταιρειών τεχνολογίας που εξυπηρετούν τις στοιχηματικές εταιρείες, η αναμόρφωση του μοντέλου λειτουργίας των καζίνο και η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην εποπτεία της αγοράς.

Live Casino Studios: Μια νέα αγορά επενδύσεων

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη Live Casino Studios στην Ελλάδα.

Πρόκειται για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από τις οποίες μεταδίδονται ζωντανά παιχνίδια καζίνο μέσω διαδικτύου σε παίκτες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς διεθνώς, καθώς συνδυάζει την εμπειρία του φυσικού καζίνο με την ευκολία της διαδικτυακής συμμετοχής.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, η λειτουργία τέτοιων μονάδων μπορεί να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε τομείς όπως η τεχνολογία, η παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου και η υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα μέσω αδειοδοτήσεων, φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών.

Για πρώτη φορά άδειες στους B2B Providers

Εξίσου σημαντική θεωρείται η πρόθεση της Αρχής να δημιουργήσει αυτόνομο καθεστώς αδειοδότησης για τους λεγόμενους B2B Providers, δηλαδή τις εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό, τεχνολογικές πλατφόρμες και πληροφοριακά συστήματα για τις νόμιμες εταιρείες διαδικτυακών παιγνίων.

Μέχρι σήμερα η εποπτεία επικεντρωνόταν κυρίως στους κατόχους των αδειών λειτουργίας. Με το νέο μοντέλο θα αξιολογούνται και οι τεχνολογικοί πάροχοι ως προς τις υποδομές, τα πληροφοριακά συστήματα και την καταλληλότητά τους, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς. Η ΕΕΕΠ εκτιμά ότι η αλλαγή αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών, ενώ θα διευκολύνει την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Νέα εποχή για τα καζίνο

Παρεμβάσεις προωθούνται και στον κλάδο των επίγειων καζίνο. Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη Integrated Resort Casinos (IRC), δηλαδή ολοκληρωμένων τουριστικών συγκροτημάτων που συνδυάζουν καζίνο με ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από νέα επιχειρηματικά σχέδια. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης νέων περιοχών της χώρας που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν καζίνο, αλλά παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ταυτόχρονα, προωθούνται αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων καζίνο. Η ΕΕΕΠ προβλέπει τη δυνατότητα μετάβασης σε καθεστώς παραχώρησης ορισμένου χρόνου με ευνοϊκότερους φορολογικούς συντελεστές, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης επενδύσεων και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους.

Τεχνητή νοημοσύνη στην εποπτεία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον εκσυγχρονισμό της ίδιας της εποπτείας. Η ΕΕΕΠ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των εφαρμογών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και νέων μορφών ψυχαγωγίας, όπως τα e-sports, τα loot boxes και τα prediction markets, μεταβάλλουν ραγδαία την αγορά και δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον ρυθμιστή.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται η αξιοποίηση τεχνολογιών RegTech και SupTech, καθώς και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν την ταχύτερη αναγνώριση κινδύνων, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών και την έγκαιρη ανίχνευση προβληματικών ή εθιστικών συμπεριφορών. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων, καθώς και στη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Αυστηρότερο πλαίσιο για το υπεύθυνο παιχνίδι

Παράλληλα με τις επενδυτικές παρεμβάσεις, η ΕΕΕΠ προχωρά και στην επικαιροποίηση των κανόνων για το υπεύθυνο παιχνίδι, καθώς το ισχύον πλαίσιο θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί μετά την ανάπτυξη των διαδικτυακών παιγνίων.

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται νέα Οδηγία για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, ενώ αναθεωρούνται και οι διαδικασίες αποκλεισμού παικτών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος προστασίας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και όσους εμφανίζουν προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο.

Νέα φάση για την αγορά

Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στην έκθεση συνθέτουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και στη θωράκιση της αγοράς απέναντι στους νέους κινδύνους που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή, φιλοδοξώντας να διαμορφώσει ένα πιο ανταγωνιστικό, διαφανές και τεχνολογικά σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας για ολόκληρο τον κλάδο.