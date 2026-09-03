Αμελητέες μεταβολές για το πετρέλαιο - Προς κέρδη 9% στην εβδομάδα

Το Brent υποχώρησε 11 σεντς στα 95,52 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κέρδισε 29 σεντς στα 91,30 δολάρια ανά βαρέλι.

Μεικτά πρόσημα κατέγραψε το πετρέλαιο την Πέμπτη, παρά το γεγονός πως στη διάρκεια των συναλλαγών βρέθηκε προσωρινά σε υψηλό 1,5 μήνα ή 6 εβδομάδων, καθώς το Ιράν συνέχισε να χτυπά συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, με το Κουβέιτ να αναχαιτίζει εισερχόμενους πυραύλους και drones.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησαν 11 σεντς στα 95,52 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας τα 97 δολάρια ενδοσυνεδριακά ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κέρδισε 29 σεντς στα 91,30 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αντιμετωπίζουν «συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα», καθώς η αεράμυνα κατέρριψε πυραύλους και drones, με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» να επιδίδονται σε ράλι άνω του 9% αυτή την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικές επιθέσεις για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει να υποβαθμίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να ανοίγει πυρ σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ τόνισε ότι περισσότερα από 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Ορμούζ τη Δευτέρα, ένα ρεκόρ πολέμου, υπό την στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει ότι ο τρέχων γύρος εχθροπραξιών θα κλιμακωθεί σε επιστροφή στον πόλεμο. «Δεν νομίζω ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο», υπογράμμισε ο Τραμπ για τις μάχες. «Δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορούν να αντέξουν» κατέληξε.