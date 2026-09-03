Σκέρτσος: Η αναπηρία βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Ο Υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι έχουν υιοθετηθεί 132 πολιτικές για την αναπηρία που υλοποιούνται με ορίζοντα το 2030:

«Η αναπηρία από το 2019 βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού» τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε εκδήλωση - συζήτηση για θέματα αναπηρίας που διοργάνωσε την Πέμπτη η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της.

«Έχουμε δημιουργήσει τον Εθνικό Συντονιστικό Μηχανισμό για τα Άτομα με Αναπηρία, ώστε να ενοποιήσουμε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον δημόσιων πολιτικών γύρω από την εργασία, γύρω από την εκπαίδευση, γύρω από την προσβασιμότητα, γύρω από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την αναπηρική κοινότητα. Μέχρι το 2019 δεν υπήρχε μία ενιαία στρατηγική, ώστε να δώσουν απαντήσεις στα θέματα αυτά».

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι έχουν υιοθετηθεί 132 πολιτικές για την αναπηρία που υλοποιούνται με ορίζοντα το 2030 και συνέχισε:

«Έχουμε πλέον εφαρμόσει πολιτικές που είναι καινοτόμες. Από αυτές είναι ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία, μία πιλοτική πολιτική που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια και πλέον έχει γίνει μία μόνιμη εθνική πολιτική, με κατοχυρωμένο προϋπολογισμό.

Έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα τα τελευταία χρόνια και είμαστε εδώ για να ακούσουμε και τα νέα αιτήματα, τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε κάποιες θετικές ειδήσεις και στην ομιλία του πρωθυπουργού, που θα γίνει το Σάββατο, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ΔΕΘ».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από τη διοικούσα επιτροπή της ΝΔ Θεσσαλονίκης και τη Γραμματεία ΑΜΕΑ της ΝΔ και έκανε ειδική αναφορά και στον υπουργό Επικρατείας λέγοντας:

«Έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με έναν άνθρωπο που πραγματικά φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια, να εμφυτεύσει σε όσους ανθρώπους έχουν κυβερνητική θέση, ανά διαστήματα, ότι σε κάθε πολιτική που χαράσσουμε, σε κάθε νομοσχέδιο στη Βουλή, στην οποία φτιάχνουμε, σε κάθε μέσο μεταφοράς το οποίο αγοράζουμε, εμείς θέλουμε να έχουμε πάντα ως προμετωπίδα την ισότιμη πρόσβαση».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων με αναπηρία και στα αιτήματα τους, όπως και στα αιτήματα των γονέων και συγγενών ανθρώπων με αναπηρία που και αυτοί αγωνιούν και παλεύουν για την καλύτερη ποιότητα της ζωής των ΑΜΕΑ και την βελτίωση της προσβασιμότητας στην καθημερινότητα.

«Λοιπόν, σήμερα θέλουμε αυτή η συζήτηση να είναι ένας ακόμη σταθμός σε αυτή τη διαδρομή» είπε ο κ. Κυρανάκης και συνέχισε:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία κάποιων από εσάς, όταν μας λέγατε οι γονείς παιδιών με αναπηρία “τι θα γίνει με το παιδί μου, όταν εγώ δεν θα είμαι πια στη ζωή;”. Την πολιτική του Προσωπικού Βοηθού, μαζί σχεδιάσαμε και τώρα είναι πραγματικότητα. Και αυτό είναι μία μεγάλη κατάκτηση. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι για την επόμενη τετραετία. Η σχέση μας με τους συλλόγους και τα σωματεία, είναι μία συνεχής ζωντανή διαδρομή, η οποία πάντα μπορεί να βγάλει κάτι καλό.

Και μέσα από αυτή κάνουμε μία συζήτηση. Πηγαίνουμε στα υπουργεία και κάτι βελτιώνουν κάθε εβδομάδα, κάτι προσθέτουν.

Προφανώς, ξέρω ότι πολλά πράγματα είναι σε εκκρεμότητα. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Πολλά πράγματα που έχουμε εδώ μέσα, εδώ είμαστε για να τα γνωρίζουμε, να τα αλλάξουμε, να τα διορθώσουμε και να φτιάξουμε μαζί την Ελλάδα για όλους».

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς χαιρέτισε τους συλλόγους ΑΜΕΑ και τους ομιλητές και προλόγισε την εκδήλωση.

«Για πολλά χρόνια μιλούσαμε για την αναπηρία με όρους επιδομάτων, διευκολύνσεων και αποσπασματικών παρεμβάσεων. Σήμερα, θέλουμε να περάσουμε από τη φροντίδα στην ενδυνάμωση, από την ανοχή στην ισότιμη συμμετοχή και από την απομόνωση στη συμπερίληψη. Δεν πρόκειται για ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, αλλά για ευθύνη και υποχρέωση μίας σύγχρονης, ανθρώπινης κοινωνίας» τόνισε ο κ. Ιωακείμοβιτς και συνέχισε: «Σε αυτή την προσπάθεια, ο υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτσος, μπήκε μπροστά. Με απλά λόγια, έδωσε πολιτικό βάρος στην οριζόντια διάσταση των πολιτικών για την αναπηρία και συνέβαλε στο να περάσει η συζήτηση από τη γενική διαχείριση σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες πολιτικές. Και η μεγάλη αλλαγή που συντελείται είναι ότι η πολιτική για τα άτομα με αναπηρία μετακινείται από τη φροντίδα στην ενδυνάμωση».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κωνσταντίνος Μεγαρίτης και ο Γραμματέας Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ Κώστας Λολίτσας.

Ακόμη παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, οι βουλευτές της ΝΔ Θεόδωρος Καραογλου και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, στελέχη και μέλη της ΝΔ , σύλλογοι ΑΜΕΑ, και άλλοι.

