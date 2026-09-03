Quest: Η πληροφορική ανεβάζει ταχύτητα - Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για ACS και Fourlis

Με αύξηση 9,8% στις πωλήσεις και 25,2% στα καθαρά κέρδη έκλεισε το α΄ εξάμηνο - Το ανεκτέλεστο της πληροφορικής και οι εξελίξεις σε ACS και Fourlis.

Με αρωγό την πληροφορική και τις εμπορικές δραστηριότητες συνεχίστηκε η ανάπτυξη της Quest στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον όμιλο να εμφανίζει αύξηση κατά 9,8% στις ενοποιημένες πωλήσεις έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025 και άνοδο 11,2% στη λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) και 25,2% στα καθαρά κέρδη.

Για την συνέχεια ο Όμιλος αναμένει η ανάπτυξη να συνεχιστεί, εκτιμώντας ότι το 2026 θα κλείσει με υψηλή μονοψήφια άνοδο των πωλήσεων και μικρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των κερδών, παρά την αποεπένδυση από τις ενεργειακές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Ισχυρές οι προοπτικές στην πληροφορική

Χρυσοτόκος όρνιθα για την ανάπτυξη του Ομίλου συνέχισε να είναι ο τομέας της πληροφορικής με βασικό πυλώνα την UniSystems και τις Intelli Solutions και Team Candi να συμπληρώνουν την δραστηριότητα. Στο πεδίο της πληροφορικής οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1% με τα προ φόρων κέρδη να τρέχουν με ρυθμό +32,9%. Ωστόσο καταγράφηκε μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, η οποία ενδεχομένως σχετίζεται με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Όμιλος εκτιμά ότι η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας ψηφιακών έργων σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα ενώ έχει οχυρωθεί έναντι της λήξης του ΤΑΑ επεκτείνοντας την δραστηριότητα του και στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνει το 50% των εσόδων του τομέα προέρχεται, πλέον, από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, ενώ το ανεκτέλεστο ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά αλλά με ηπιότερο ρυθμό κινήθηκαν και τα άλλα δύο πεδία δραστηριότητας, οι εμπορικές δραστηριότητες και οι ταχυμεταφορές. Στην περίπτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται με πληθώρα σημάτων (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή) καταγράφηκε αύξηση 7,8% στις πωλήσεις το α΄εξάμηνο με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται μάλιστα με διψήφιο ποσοστό - 15,4% - σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Εδώ βέβαια δεδομένων των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων και των γεωπολιτικών συνθηκών, οι εκτιμήσεις μετριάζονται, με την διοίκηση να αναμένει ήπια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και κέρδη προ φόρων στα ίδια ή σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα.

Πλησιάζουν οι εξελίξεις για την ACS

Όσο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την ACS η εικόνα του πρώτου τριμήνου είναι θετική με την συνέχεια όμως να καθορίζεται από τις επικείμενες εξελίξεις. Για την ακρίβεια οι πωλήσεις στις ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω της ACS Courier, αυξήθηκαν κατά 8,4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων κατά 13,4%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη διεύρυνση του πελατολογίου και αφετέρου στη βελτίωση της παραγωγικότητας, μετά και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Να θυμίσουμε ωστόσο ότι στην περίπτωση της ACS ο επόμενος μήνας είναι μήνας εξελίξεων καθώς θα αποφασιστεί αν η γερμανική GLS θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που διατηρεί για την απόκτηση του υπόλοιπου 80% της εταιρείας.

Σημειωτέον ότι παρά την ενδεχόμενη πώληση η Quest συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην εταιρεία ταχυμεταφορών με τον πρόεδρο του Ομίλου, Θεόδωρο Φέσσα να επισημαίνει προ μηνών ότι οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί επιτρέπουν ήδη στην ACS να διαχειριστεί ακόμη και τριπλάσιο όγκο δεμάτων σε σχέση με σήμερα.

Στο 12,56% η θέση στη Fourlis

Όσο για την θέση της Quest στο μετοχικό κεφάλαιο της Fourlis ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 12,56%, με το κόστος κτήσης να διαμορφώνεται στα 28,2 εκατ. ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο όμιλος έχει καθοδηγήσει την αγορά για επενδύσεις απόκτησης συμμετοχών ύψους 30 εκατ. ευρώ, για φέτος, στο υπόλοιπο της χρονιάς, αναμένεται να εκδηλωθούν οριακές κινήσεις περαιτέρω ενίσχυσης θέσης. Όπως είχε δηλώσει άλλωστε ο κ. Φέσσας το καλοκαίρι σε περιθώριο εκδήλωσης της EY «οι επαφές με τη Fourlis βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο. Κοινά υπάρχουν, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνενωθούμε».

Τέλος σχετικά με την ενεργειακή δραστηριότητα ο όμιλος ξεκαθαρίζει ότι τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 ανήκει στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Άλλωστε την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία «Quest Energy A.E.» ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας αυτού ο όμιλος αναμένει η εν λόγω δραστηριότητα να φέρει σημαντικά χαμηλότερα αποτελέσματα, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 1 εκατ. περίπου, και τα EBITDA και EBT περί το 50% και 15% των πωλήσεων αντίστοιχα.

