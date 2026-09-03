Lululemon: Απογοητευτικό β' τρίμηνο και υποβάθμιση outlook - Κατρακυλά η μετοχή

Ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 329,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 2,92 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 370,9 εκατ. δολάρια, ή 3,10 δολάρια ανά μετοχή, το προηγούμενο έτος.

Ένα ακόμη απογοητευτικό τρίμηνο ανακοίνωσε η Lululemon, ενώ υποβάθμισε τo guidance για το έτος, με τη μετοχή της να καταγράφει ελεύθερη πτώση 20% μετά το καμπανάκι της Wall Street.

Η εταιρεία ανέφερε μείωση εσόδων κατά 4% (2,42 δισ. δολάρια έναντι 2,46 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές) και συγκρίσιμη πτώση πωλήσεων 9% για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο ενώ προχώρησε σε νέα επί τα χείρω αναθεώρηση του outlook, όπως έκανε και στο προηγούμενο τρίμηνο.

Ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 329,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 2,92 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 370,9 εκατ. δολάρια, ή 3,10 δολάρια ανά μετοχή, το προηγούμενο έτος.

Τα ακαθάριστα κέρδη μειώθηκαν κατά 1% στα 1,5 δισ. δολάρια, ενώ το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της αυξήθηκε 5,6%, ενισχυμένο από την επιστροφή δασμών ύψους 134,5 εκατ. δολαρίων.

Για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, η Lululemon αναμένει έσοδα μεταξύ 2,29 δισ. δολαρίων και 2,32 δισ. δολαρίων, που ισοδυναμεί με βουτιά περίπου 10% έως 11% από το προηγούμενο έτος, με κέρδη 93 σεντς έως 98 σεντς ανά μετοχή για την περίοδο.

Για ολόκληρο το έτος, η Lululemon προσβλέπει σε καθαρά έσοδα μεταξύ 10,35 δισ. δολαρίων και 10,5 δισ. δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν αποδυνάμωση 5% έως 7%, με νέα καθοδική αναθεώρηση από τις προηγούμενες προβλέψεις της για 11 δισ. δολάρια έως 11,15 δισ. δολάρια.

Εκτιμά ότι τα κέρδη θα κυμανθούν μεταξύ 9,48 και 9,73 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για 10,95 έως 11,15 δολάρια ανά μετοχή.