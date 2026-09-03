Νέος CEO στην Adobe από 1η Δεκεμβρίου

Ο Ανίλ Τσακραβάρθυ θα αναλάβει τα ηνία την 1η Δεκεμβρίου, ενώ θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό της συμβούλιο.

Τον Ανίλ Τσακραβάρθυ όρισε ως τον επόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλό της η Adobe και διαδέχεται τον Σαντάνου Ναραγέν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα φέτος, με τη μετοχή της να υποχωρεί 1% μετά το καμπανάκι της Wall Street.

Ο Ανίλ Τσακραβάρθυ, που πρόσφατα διετέλεσε πρόεδρος της εμπειρίας πελατών και επικεφαλής των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της Adobe, θα αναλάβει τα ηνία την 1η Δεκεμβρίου, ενώ θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό της συμβούλιο.

Ο Σαντάνου Ναραγέν θα αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου και θα «συνεργαστεί στενά» με τον Τσακραβάρθυ κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Ο Ναραγέν αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι θα αποχωρήσει από τον ρόλο του, αφού διετέλεσε επικεφαλής της Adobe για 18 χρόνια και εντάχθηκε στην εταιρεία το 1998.