Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,2 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (3/9), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.200.000 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 15, 16, 17, 33, 37 και αριθμός τζόκερ το 14.
Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε
Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:
- είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn
- είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται