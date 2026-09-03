Wall Street: Κερδοφόρο δύο στα δύο - Η καλύτερα ημέρα εδώ και 1 μήνα για Dow Jones

Ο Dow Jones κέρδισε 1,18%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,06% και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,40%. Ράλι 16,55% για Snowflake - Με απώλειες 2,64% η Broadcom.

Νέα κέρδη κατέγραψε η Wall Street την Πέμπτη, αφού ο Διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ άφησε ανοιχτό να υποστηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον εύρος αυτόν τον μήνα, εάν τα στοιχεία επιβεβαιώσουν ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται. Ωστόσο, το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείξουν ότι οι πιέσεις στις τιμές επιμένουν, προειδοποίησε, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να πέφτει στο 4,77%, μετά το υψηλό 2,5 ετών (από Νοέμβριο 2023).

Η δήλωσή του ώθησε τους traders να «μαζέψουν» τα στοιχήματά τους για αύξηση επιτοκίων στις 16 Σεπτεμβρίου μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της FOMC και θα μπορούσαν να εξομαλύνουν την απαισιοδοξία στις αγορές μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε κάθε περίπτωση οι traders εξακολουθούν να αναμένουν σχεδόν 50% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων αυτόν τον μήνα.

Υπό αυτόν το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 1,18% στις 53.686 μονάδες στην καλύτερη ημέρα του από 4 Αυγούστου, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,06% στις 7.747 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,40% στις 26.584 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Snowflake εκτινάχθηκε 16,55% μετά τα ικανοποιητικά κέρδη και έσοδα για το β' τρίμηνο, ενώ εξέδωσε ισχυρές προβλέψεις. Στον αντίποδα, ο τίτλος της Broadcom απώλεσε 2,74% από τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα και το απογοητευτικό outlook για τον κύκλο εργασιών στο δ΄ τρίμηνο.

«Ακόμα κι αν βελτιωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, μια άνοδος τιμών του πετρελαίου θα κρατήσει ζωντανές τις ανησυχίες και θα δυσκολέψει την Fed να πετύχει τον στόχο του 2%», υπογράμμισε ο Τζεφ ΝτερΓκουραχιάν, επικεφαλής επενδύσεων της LoanDepot. Παρόλο που οι ομολογιακές αποδόσεις έφεραν ανακούφιση την Πέμπτη, ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research πιστεύει ότι η αγορά δεν είναι εκτός κινδύνου, ειδικά εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν πεισματικά υψηλές, καθώς τότε τα επιτόκια θα αυξηθούν.

Στα μάκρο, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε απότομα τον Ιούλιο, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, λόγω της αύξησης εισαγωγών υπολογιστών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε 24,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 88,6 δισ. δολ., ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 2,8% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1%.

Παράλληλα, ήπια αύξηση κατέγραψαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι Αμερικανοί για επιδόματα ανεργίας, παραμένουν ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, την ώρα που οι εταιρείες διστάζουν να προχωρήσουν σε απολύσεις. Οι αιτήσεις για επιδόματα αυξήθηκαν στις 206.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Αυγούστου, από τις αναθεωρημένες 204.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος όρος των αιτήσεων τεσσάρων εβδομάδων, αυξήθηκε ελαφρώς στις 207.250 την περασμένη εβδομάδα.

Οι επενδυτές που διψούν για θετικούς καταλύτες στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα στοιχεία για την απασχόληση της Παρασκευής, αλλά ορισμένοι έχουν προειδοποιήσει να μην δοθεί υπερβολική έμφαση, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει τονίσει ότι ο έλεγχος του πληθωρισμού παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά του ενώ θέλει οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων να επικεντρωθούν στην αμερικανική οικονομία..

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, πάντως, θολώνουν τις προοπτικές με κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ νέες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς καθυστερούν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν βαρόμετρο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να έχουν περιορισμένους λόγους να δώσουν νέο πνοή στο ράλι των μετοχών τον Σεπτέμβριο, έναν παραδοσιακά νωθρό μήνα για το αμερικανικό χρηματιστήριο.