WSJ: Το παρασκήνιο της αποπομπής του προέδρου της ΒΡ

Η BP και ο πρόσφατα αποπεμφθείς πρόεδρός της, Άλμπερτ Μάνιφολντ, συγκρούστηκαν νωρίτερα φέτος με τον συνδιευθυντή Σάιμον Χένρι σχετικά με τον χειρισμό ευαίσθητων συνομιλιών που αφορούσαν μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal , το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Η BP απομάκρυνε τον Μάνιφολντ από τη θέση του προέδρου την Τρίτη και δήλωσε ότι είχε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούσε, την εποπτεία που ασκούσε και τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ο Μάνιφολντ υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε χωρίς προειδοποίηση και αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό που αποδόθηκε στη συμπεριφορά του.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Μάνιφολντ κατηγόρησε ιδιωτικά τον Χένρι πως υπερέβη τις αρμοδιότητές του και απέκλεισε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από σχετικές επικοινωνίες. Ο Χένρι αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιοσδήποτε κακός χειρισμός των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι ο Μάνιφολντ παρουσίαζε λανθασμένα το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Ο Χένρι, ο οποίος εντάχθηκε στην BP τον Σεπτέμβριο, ήταν μεταξύ των στελεχών που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάνιφολντ, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συρρικνώθηκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπήρξαν επίσης εντάσεις πέρυσι μεταξύ του Μάνιφολντ και του τότε διευθύνοντος συμβούλου Murray Auchincloss.

