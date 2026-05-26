BP: Απομακρύνεται ο πρόεδρος ΔΣ Άλμπερτ Μάνιφολντ - «Βουτιά» 6% της μετοχής

Την απομάκρυνση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της BP, Άλμπερτ Μάνιφολντ, ανακοίνωσε η εταιρεία, λόγω «σοβαρών ανησυχιών σχετικά με πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά του».

Επιπλέον, γνωστοποίησε τον διορισμό του Ίαν Τάιλερ ως μεταβατικού προέδρου με άμεση ισχύ επισημαίνοντας ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μόνιμου προέδρου.

«Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή του όταν έλαβε γνώση ζητημάτων εποπτείας και συμπεριφοράς που θεωρεί απαράδεκτα και προέβη σε αποφασιστική δράση», δήλωσε η Αμάντα Μπλανκ, ανώτερη ανεξάρτητη σύμβουλος της BP.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ξαφνική και απροσδόκητη αποχώρηση του προέδρου παρατείνει μια περίοδο σοβαρής αναταραχής στην ηγεσία, σε μια στιγμή που η BP υποτίθεται ότι επρόκειτο να ανακάμψει μετά από χρόνια κακών επιδόσεων. Σημειώνεται πως ο Μάνιφολντ είχε άμεσο ρόλο στην καθαίρεση του προηγούμενου CEO της BP, Murray Auchincloss, και στον διορισμό της αντικαταστάτριάς του, Μεγκ Ο'Νιλ.

Η μετοχή της BP κάνει «βουτιά» 6% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση.