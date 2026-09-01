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Πλοίο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» στο Ορμούζ

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Πλοίο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» στο Ορμούζ
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«Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε περιβαλλοντική επίπτωση», σημείωσε η UKMTO μέσω X,

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» καθώς διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ προς την κατεύθυνση της εξόδου από αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Τάνκερ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από 3 άγνωστα βλήματα καθώς ολοκλήρωνε την πορεία της εξόδου από το Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε περιβαλλοντική επίπτωση», σημείωσε η UKMTO μέσω X, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν αυτό εκτυλίχτηκε χθες Δευτέρα το βράδυ σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων (31 χιλιομέτρων) ανατολικά της Χασάμπ, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Στενά του Ορμούζ
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
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