Το Λουξεμβούργο «ψήνει» τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες ανοίγουν βηματισμό στη Δυτική Ευρώπη, με το Λουξεμβούργο να εξελίσσεται σε κομβικό πεδίο για wealth management και private banking. Στο ραντάρ μπαίνουν έτοιμα τραπεζικά franchises. Ανοίγει ξανά διαδικασία πώλησης της Banque Internationale à Luxembourg.

Μεγαλύτερο άνοιγμα στις δυτικοευρωπαϊκές αγορές επιχειρούν οι ελληνικές τράπεζες, διευρύνοντας σταδιακά το μοντέλο λειτουργίας και επέκτασής τους πέρα από τις παραδοσιακές αγορές των Βαλκανίων.

Οι εργασίες σε private banking, wealth και asset management αποκτούν μεγαλύτερο βάρος, καθώς οι τράπεζες αναζητούν μεγαλύτερο όγκο και πιο σταθερές πηγές προμηθειών, περιορίζοντας περαιτέρω την εξάρτησή τους από τα επιτοκιακά έσοδα. Στο νέο γεωγραφικό άνοιγμα, τα ώριμα χρηματοοικονομικά κέντρα αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερο βάρος.

Χτίζουν θέσεις Eurobank, Alpha

Η Eurobank έχει ήδη αναδείξει το Λουξεμβούργο σε βασικό κόμβο για την ανάπτυξη του wealth management, διευρύνοντας, μέσω της Eurobank Private Bank Luxembourg, το εύρος των εργασιών της πέρα από το private banking, προς τα family offices και το external asset management. Η στρατηγική αυτή ενισχύει την παρουσία του ομίλου στη διεθνή πελατεία υψηλής καθαρής περιουσίας και παράλληλα διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής προμηθειών. Τα συνολικά κεφάλαια πελατών private banking σε επίπεδο ομίλου (Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Κύπρος) ξεπερνούν πλέον τα 15 δισ. ευρώ, με το Λουξεμβούργο να αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο booking center της Eurobank, συγκεντρώνοντας κεφάλαια πελατών ύψους 5,1 δισ. ευρώ, και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 10,2 δισ. ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Alpha, επιταχύνοντας τις διαδικασίες έναρξης των εργασιών της Alpha Holdings Luxembourg, με ορόσημο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η θυγατρική αναμένεται να μετατραπεί σε αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα, παρέχοντας υπηρεσίες wealth management και private banking, με ιδιαίτερη έμφαση σε πελάτες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Alpha Holdings Luxembourg δεν αποτελεί μια αυτόνομη κίνηση για τον όμιλο, αλλά το επόμενο κομμάτι μιας στρατηγικής που τα τελευταία χρόνια διευρύνεται σταθερά γύρω από το wealth management. Η συνεργασία με τη UniCredit και η εξαγορά της Alpha Trust έχουν ενισχύσει το σχετικό οικοσύστημα του ομίλου, προσθέτοντας προϊόντα, κεφάλαια και πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών.

Καραδοκεί η ΕΤΕ

Με διαφορετικές αφετηρίες, Eurobank και Alpha έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν το επόμενο κεφάλαιο των εργασιών τους, τη στιγμή που η Εθνική αναζητά ευκαιρίες δυναμικής εισόδου στα πεδία του wealth management και του private banking που υστερεί, μέσω μιας στοχευμένης εξαγοράς, επιταχύνοντας έτσι την κάλυψη του κενού έναντι του ανταγωνισμού.

Η Εθνική έχει ήδη αρχίσει να ανοίγει τον βηματισμό της σε δραστηριότητες που ενισχύουν το επαναλαμβανόμενο σκέλος των εσόδων της, με τις συμφωνίες με Allianz και Dromeus να δίνουν ένα πρώτο στίγμα. Με δείκτη CET1 στο 17,3% στα τέλη Ιουνίου προκύπτει σημαντικό περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις, ενώ η έκδοση AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο ενίσχυσε περαιτέρω τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η κίνηση αυτή, συνεπικουρικά με την ήδη υψηλή κεφαλαιακή θέση, δεν πέρασε απαρατήρητη από την αγορά, που βλέπει να διαμορφώνεται σταδιακά ένα «deal-ready capital stack» για την επόμενη κίνηση της τράπεζας.

Η «πολύφερνη νύφη» του Λουξεμβούργου...

Υπό αυτό το πρίσμα, το Λουξεμβούργο μπαίνει στο ραντάρ των ελληνικών τραπεζών, με την Banque Internationale à Luxembourg να ξεχωρίζει ήδη ως «πολύφερνη νύφη». Η τράπεζα, που ελέγχεται κατά 90% από τη Legend Holdings, έχει περάσει και στο παρελθόν από τη διαδικασία πώλησης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, αναμένεται να ξανανοίξει προς τα τέλη του έτους. Το μέγεθος, η ισχυρή πελατειακή της βάση και το αποτύπωμά της στο private banking την καθιστούν εκ των πραγμάτων μια από τις περιπτώσεις που θα απασχολήσει τους ελληνικούς ομίλους, με την Εθνική και την Eurobank να παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία.

Στα τέλη του 2025 διέθετε 30,7 δισ. ευρώ ενεργητικό και 2,66 δισ. ίδια κεφάλαια, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια έφτασαν τα 50,1 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 18,7 δισ. ευρώ και τα δάνεια σε 16,2 δισ., με συνολικά έσοδα 708 εκατ. και καθαρά κέρδη 210 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή της επάρκεια παραμένει ισχυρή, με CET1 στο 14,46%. Στην αγορά του Λουξεμβούργου, η Banque Internationale à Luxembourg, διαθέτει μερίδιο περίπου 14% στις χορηγήσεις και 10,7% στις καταθέσεις, ενώ κατατάσσεται τρίτη στο private banking και δεύτερη στην αγορά των μικρομεσαίων και corporate πελατών. Παράλληλα, διατηρεί διεθνή παρουσία μέσω του wealth management hub στην Ελβετία και trading floors στο Λουξεμβούργο και τη Ζυρίχη.