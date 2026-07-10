Με «όχημα» το Λουξεμβούργο, η Eurobank μπαίνει στα family offices

Η επέκταση της Eurobank σε υπηρεσίες family office και external asset management μέσω Λουξεμβούργου και το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα

Μια αγορά στην οποία οι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι δεν είχαν μέχρι σήμερα ουσιαστική παρουσία ανοίγει η Eurobank, δημιουργώντας εξειδικευμένη μονάδα υπηρεσιών family office στο private banking του Λουξεμβούργου. Η κίνηση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ολοένα και περισσότερα family offices διεθνώς επαναξιολογούν τις δομές διαχείρισης πλούτου και αναζητούν νέες βάσεις.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Eurobank διεκδικεί θέση σε μια αγορά που κυριαρχείται από μεγάλους διεθνείς ομίλους του private και του wealth management, με επίκεντρο το Λουξεμβούργο και την Ελβετία και απευθύνεται σε πελάτες με σημαντικά χαρτοφυλάκια και σύνθετες ανάγκες διαχείρισης περιουσίας και επενδυτικής συμβουλευτικής.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Eurobank αυξάνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια την έκθεσή της στις δραστηριότητες private banking και wealth, μια στρατηγική που αποτυπώνεται πλέον και στα μεγέθη του ομίλου. Τα συνολικά κεφάλαια πελατών private banking σε επίπεδο ομίλου (Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Κύπρος) ξεπερνούν πλέον τα 15 δισ. ευρώ, με το Λουξεμβούργο να αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο booking center της Eurobank, συγκεντρώνοντας κεφάλαια πελατών ύψους 5,1 δισ. ευρώ, και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 10,2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η δραστηριότητα της Eurobank στο Λουξεμβούργο διαθέτει ενεργητικό ύψους 3,04 δισ. ευρώ και καταθετική βάση 2,64 δισ. ευρώ, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνεισέφερε στον όμιλο καθαρά έσοδα από προμήθειες ύψους 4 εκατ. ευρώ, επιτοκιακά έσοδα 13 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων επίσης 4 εκατ. ευρώ.

Ανοίγει τη «βεντάλια» σε Λουξεμβούργο

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος έχει ήδη δημιουργήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική μονάδα family office, επικεφαλής της οποίας έχει αναλάβει η κα. Μαρία Ζήγρα, στέλεχος με εμπειρία στον συγκεκριμένο πεδίο, έχοντας θητεύσει στη Metlen ως επικεφαλής family office. Η κα. Ζήγρα εντάσσεται οργανωτικά στο private banking του Λουξεμβούργου και απευθύνεται στον κ. Γιώργο Ερτζάν, επικεφαλής private του ομίλου.

Η νέα δραστηριότητα έρχεται να καλύψει ένα πεδίο που υπερβαίνει το παραδοσιακό «κανάλι» wealth management, καθώς περιλαμβάνει υπηρεσίες που εκτείνονται από τη σύσταση funds και trust structures έως τη διαχείριση διεθνών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδύσεων σε ακίνητα και τον συνολικό συντονισμό των δραστηριοτήτων ενός family office. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό πολυπλοκότητας, καθώς αφορά όχι μόνο τη διαχείριση περιουσίας αλλά και τη συνολική οργάνωση επιχειρηματικών και επενδυτικών δομών.

Πέραν αυτών, η Eurobank προχωρά στην ανάπτυξη υπηρεσιών external asset management, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στο wealth. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η τράπεζα παρέχει υπηρεσίες advisory ή και discretionary διαχείρισης σε πελάτες που διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό, ένας πελάτης θα μπορεί να αναθέτει στη Eurobank την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή ακόμη και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά των περιουσιακών του στοιχείων, στο πλαίσιο συμβάσεων που έχει αναπτύξει ο όμιλος με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Προέλαση family offices σε Ελλάδα...

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς του wealth, η Ελλάδα αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και εύπορων επενδυτών από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, οι οποίοι εξετάζουν τη δημιουργία εταιρικών δομών, επενδυτικών οχημάτων και family offices στη χώρα. Πρόκειται για μια τάση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε δύσκολο να συνδεθεί με την εγχώρια αγορά και η οποία, εφόσον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα έναν νέο προορισμό για τη διεθνή αγορά διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου.