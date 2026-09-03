Ideal Holdings: Το «ισχυρό χαρτί» των Attica και το νέο deal που έρχεται

Τι έδειξε το ταμείο για τα Attica Πολυκαταστήματα. Με ενδιαφέρον αναμένεται το σημερινό conference call της Ideal Holdings.

Μήνας εξελίξεων προμηνύεται ο Σεπτέμβριος για την Ideal Holdings. Και όχι άδικα. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου αναμένεται να φέρει ένα ακόμη deal για τον ισχυρό όμιλο που διαθέτει στο «οπλοστάσιό» του εμβληματικές εταιρείες από τους κλάδους τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης), λιανεμπορίου (Αττικά Πολυκαταστήματα) και πληροφορικής (όμιλος Byte).

Όπως έχει προαναγγείλει από τον περασμένο Ιούνιο ο επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στο περιθώριο τότε ειδικής εκδήλωσης με αφορμή την είσοδο της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο, ο όμιλος δρομολογεί νέα εξαγορά, επιταχύνοντας ήδη το επόμενο του επιχειρηματικό βήμα.

«Μετά το καλοκαίρι θα δείτε. Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει. Τον Σεπτέμβριο τα σπουδαία», δήλωνε χαρακτηριστικά στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Παπακωνσταντίνου, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα επιχειρηματική κίνηση του ομίλου.

Για τον λόγο αυτό κρίσιμη αποδεικνύεται και η σημερινή ημέρα, καθώς ανακοινώνονται τα οικονομικά μεγέθη της Ideal Holdings για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ στη συνέχεια θα λάβει χώρα η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές και επενδυτές για την εξειδίκευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, όπου αναμένεται να τεθούν σημαντικές ερωτήσεις – αλλά και πολύ πιο σημαντικές απαντήσεις – για τα επόμενα βήματα της Ideal Holdings.

Το ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τα Attica Πολυκαταστήματα και η ακόμη πιο δυνατή συνέχεια

Σημαντική αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε ο βραχίονας λιανεμπορίου της Ιdeal Holdings. Όπως ανακοινώθηκε χθες, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Αττικά Πολυκαταστήματα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 7% στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 106,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αδιάλειπτη ανοδική τάση καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7%, με μικτό περιθώριο 38%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 10,4 εκατ. (+2%), τα συγκρίσιμα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. (+4,5%), ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη μετά Φόρων (EAT) ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 5%.

Καταστήματα

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το δίκτυο φυσικών καταστημάτων συνέχισε τη θετική του πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του πρόταση με την προσθήκη περισσότερων από 60 νέων brands.

Οι πωλήσεις του δικτύου αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με την επισκεψιμότητα να διατηρείται σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ η μέση αξία συναλλαγής ενισχύθηκε κατά 2,5%.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στην άνοδο του conversion rate, που είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των συναλλαγών και της επισκεψιμότητας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 37%, έναντι 35,5% το 2025.

Θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς πελάτες από τρίτες χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 2%, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω των επικρατουσών γεωπολιτικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις Tax Free αντιστοιχούν πλέον στο 10,5% των συνολικών πωλήσεων.

Εshop

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του ψηφιακού καναλιού στη συνολική δραστηριότητα της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Ο συνεχής εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, η οποία ξεπερνάει τους 60.000 κωδικούς, διεύρυνε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές και συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2025, ενώ αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενισχύθηκε κατά 22%.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις

Ταυτόχρονα, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών της λειτουργιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος, στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των εφαρμογών CRM και Loyalty, καθώς και στη μετάβαση σε μοντέλο 3PL (Third-Party Logistics) για τη διαχείριση των λειτουργιών Logistics. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στη διαρκή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και της εξυπηρέτησης και πιστότητας των πελατών.

Η είσοδος στο Εuronext Athens

Τους προηγούμενους μήνες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια προσφορά των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε 3,20 ανά μετοχή ενώ συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα και ενισχύοντας την παρουσία τους στην ελληνική επιχειρηματική και επενδυτική αγορά.

Θετικό momentum και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Λόγω της εποχικότητας της δραστηριότητας, το δεύτερο εξάμηνο του έτους αντιστοιχεί παραδοσιακά στο μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων.

Κατά τις πληροφορίες, η ανοδική πορεία της εταιρείας διατηρήθηκε πέραν του πρώτου εξαμήνου και τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα για ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο και στηρίζοντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης.

Ισχυρή παραμένει και η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 3,6εκατ. ευρώ, μετά την διανομή μερισμάτων 32 εκατ. ευρώ, χωρίς τραπεζικό δανεισμό και μετά τον συνυπολογισμό υποχρεώσεων και απαιτήσεων από κάρτες. Η ισχυρή ρευστότητα και η απουσία μόχλευσης παρέχουν σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία, τόσο για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος όσο και για τη συνέχιση μιας ελκυστικής πολιτικής επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει ισχυρή μερισματική πολιτική, με στόχο ετήσιες διανομές άνω των 12 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο δημιουργεί πρόσθετους μοχλούς ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Για το φθινόπωρο του 2027 προβλέπεται το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria στο Ελληνικό, καθώς και ενός νέου monobrand καταστήματος στο The Mall Athens.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Tax Free πωλήσεις αντιστοιχούν σε περίπου 10,5% των συνολικών πωλήσεων. Το σχετικά περιορισμένο αυτό ποσοστό επιβεβαιώνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας δεν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την τουριστική κίνηση, αλλά στηρίζεται πρωτίστως στην ισχυρή εγχώρια πελατειακή βάση.

Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση εκτιμά αύξηση στα Έσοδα και στο EBITDA κατά 7%-9% και στα Κέρδη προ Φόρων (EBT) κατά 8% - 10% σε σχέση με το 2025.

Οι επενδύσεις έως το 2030

Όπως έχει γράψει το insider.gr, η Ideal Holdings σχεδιάζει, ήδη, την επόμενη φάση ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα έχοντας καταρτίσει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030 και με γνώμονα ένα νέο κεφάλαιο για το premium retail στην Ελλάδα.

Από το 2021, η Αττικά Πολυκαταστήματα υλοποιεί το επενδυτικό πλάνο «Elevation Project» για το οποίο, μόνο την τελευταία τριετία, έχει επενδύσει 21 εκατ. ευρώ.

Για το διάστημα 2026-2030, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας προβλέπει επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ετησίως με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά premium και luxury retail με οργανική ανάπτυξη, επέκταση παρουσίας και νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

Σήμερα, τα attica διατηρούν μερίδιο 11% στην εγχώρια αγορά premium retail, η οποία το 2025 αποτιμήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ. Έως το 2030, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στο 15%-16%, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.