Για ποια κτηριακή ΣΔΙΤ αξίας 110 εκατ. στη Β. Ελλάδα «δίνουν μάχη» Metlen - AKTOR

Προσφορές στις 15 Οκτωβρίου. Θα περιλαμβάνει τεχνολογικές, σχολικές αλλά και αθλητικές υποδομές. Ποια είναι η ΣΔΙΤ διάρκειας 27 ετών.

Τη «μάχη» για τη διεκδίκηση μιας σύμβασης ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα στην Δυτική Μακεδονία, δίνουν οι όμιλοι Metlen και Aktor.

Η «μονομαχία» αφορά στην ανάληψη του έργου «Υλοποίηση έργου πολύ-λειτουργικού συγκροτήματος της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 110,6 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 89,2 εκατ. ευρώ) και διάρκειας 27 ετών (30 μήνες η περίοδος εργασιών για την κατασκευή).

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της ΖΕΠ Κοζάνης και έργων που αφορούν αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Συνδέεται με τη δημιουργία νέων υποδομών όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης, που είναι και ο φορέας που προωθεί τη διαδικασία, προσκάλεσε τους δύο ομίλους να υποβάλουν προσφορές στις 15 Οκτωβρίου 2026. Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στα τέλη Αυγούστου, με τη διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να έχει εκκινήσει από τα «μέσα» του 2023 με τη συμμετοχή των δύο σχημάτων (τότε ως Μυτιληναίος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις).

Ποιο είναι το έργο

Σε γενικές γραμμές, προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, θα κατασκευαστούν νέες Σχολικές Εγκαταστάσεις αλλά και Αθλητικές Υποδομές. Το έργο θεωρήθηκε καθοριστικό για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της Δυτικής Μακεδονίας και την εδραίωση της Κοζάνης ως ισχυρού περιφερειακού αστικού κέντρου. Ο σχεδιασμός όλων των κτιρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

· Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ), το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας με σκοπό τη φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος,

· Αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα: Κλειστά Γυμναστήρια, στο 6ο Γυμνάσιο, στο 3ο Λυκείου, στο 4ο και 8ο Γυμνάσιο, και συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής.

· Και νέων Σχολικών Κτηρίων και ειδικότερα. Συγκρότημα ΕΠΑΛ, Ειδικό Νηπιαγωγείο/Δημοτικό, 14ο και 9ο Νηπιαγωγεία, και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Μέσω της προτεινόμενης σύμπραξης, πρόκειται να υλοποιηθούν τα κάτωθι:

α. η σύνταξη του συνόλου των μελετών καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

β. οι εργασίες κατασκευής των κτιριακών υποδομών και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,

γ. η χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,

δ. η τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο,

ε. η ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, και

στ. η διασφάλιση της φύλαξης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσει αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.