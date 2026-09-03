Λιγοστεύουν οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα - Οι λόγοι και τα μέτρα της κυβέρνησης

Το 2025 καταγράφηκε ετήσια μείωση των αυτοαπασχολούμενων της τάξης του 9%. Η μέση ηλικία του Έλληνα επιχειρηματία είναι 49,43 έτη.

Ατομικές, χωρίς υπαλλήλους είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Ο μέσος ιδιοκτήτης τους είναι συνήθως άντρας πενηντάρης, που εργάζεται ακόμα και πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα προκειμένου να «τρέξει» την επιχείρηση που του εξασφαλίζει τα προς το ζην.

Αν και οι Έλληνες διακρίνονται για την επιχειρηματικότητά τους και για το μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων και η οικονομία μας στηρίζεται έντονα στην οικογενειακή εργασία, εντούτοις τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των ατομικών και μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το ΚΕΠΕ, το 2025 καταγράφηκε ετήσια μείωση των αυτοαπασχολούμενων της τάξης του 9%, ενώ η πτωτική πορεία είχε ήδη ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Μία από τις αιτίες που προκλήθηκε αυτή η πτώση είναι η αύξηση του διοικητικού βάρους που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συνέχιση ή την έναρξη ατομικής δραστηριότητας.

Τα νέα κίνητρα παραμονής στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση βοηθούν επίσης στην απομάκρυνση των μη μισθωτών από την κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Η δυνατότητα που πλέον παρέχεται σε συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς τους περιορισμούς που ίσχυαν στο παρελθόν οδηγεί μέρος των επαγγελματιών σε διαφορετικές επιλογές απασχόλησης.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε πέρυσι σε μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για νέους αυτοαπασχολούμενους, με στόχο να ανακοπεί η πτωτική τάση και να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα μικρής κλίμακας και σύμφωνα με πληροφορίες ευνοϊκές για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα είναι και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ.

Παρακάτω ο πίνακας της ΕΛΣΤΑΤ με το προφίλ των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα και την γεωγραφική κατανομή τους (στοιχεία 2023).

Το προφίλ των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα

Από την επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος εισφορών των μη μισθωτών του ΕΦΚΑ (Ιανουάριος 2026) προκύπτουν τα ακόλουθα: