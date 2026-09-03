ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις με «κλειδί» τη συνέπεια ζητούν οι φορείς της αγοράς

Μικρότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές φόρου και κίνητρα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας: Τι περιλαμβάνει το πακέτο προτάσεων της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής Φορέων της Αγοράς προς το ΥΠΕΘΟΟ.

Μικρότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές, φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και νέες προσλήψεις αλλά και ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση προτείνουν οι φορείς της αγοράς για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Στο πακέτο προτάσεων που κατέθεσε ενόψει της ΔΕΘ στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς περιλαμβάνονται ακόμη αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν και αυξάνουν την απασχόληση, παρεμβάσεις στη φορολογία των ακινήτων και μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Κεντρική θέση στις προτάσεις κατέχει η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου», με στόχο όσοι έχουν «λευκό» φορολογικό μητρώο να αποκτούν συγκεκριμένο και μετρήσιμο οικονομικό όφελος.

Η ένταξη στο νέο καθεστώς προτείνεται να γίνεται με αντικειμενικά, διαφανή και ελέγξιμα κριτήρια και η αξιολόγηση να πραγματοποιείται σε κυλιόμενη τριετή βάση. Με τον τρόπο αυτό, τα κίνητρα δεν θα συνδέονται με μια πρόσκαιρη φορολογική συμπεριφορά, αλλά με τη σταθερή συνέπεια του φορολογουμένου σε βάθος χρόνου. Στο «φορολογικό προφίλ» κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία θα μπορούσαν να μετρούν η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων, η έγκαιρη πληρωμή των φόρων ή η συνεπής εξυπηρέτηση ρυθμίσεων, η απουσία σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, η τήρηση των υποχρεώσεων στο myDATA και των υπόλοιπων ψηφιακών διαδικασιών, η συνέπεια απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και η απουσία ενδείξεων συστηματικής παραβατικότητας.

Φορολογικά κίνητρα

Ανάλογα με τον βαθμό και τη διάρκεια της φορολογικής συνέπειας, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα μπορούν να εξασφαλίζουν ταχύτερες επιστροφές φόρων, μειωμένη προκαταβολή φόρου, προτεραιότητα στη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στις ρυθμίσεις οφειλών. Στο τραπέζι μπαίνουν επίσης η χαμηλότερη ένταση προληπτικών ελέγχων και η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης χωρίς πρόστιμο για τυπικές παραβάσεις μικρής βαρύτητας, καθώς και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις.

Το νέο μοντέλο θα μπορούσε να δίνει πρόσθετα οφέλη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, πέρα από τη φορολογική και ασφαλιστική τους συνέπεια, πραγματοποιούν επενδύσεις, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Στους δυνητικά ωφελημένους περιλαμβάνονται ακόμη ελεύθεροι επαγγελματίες με πραγματικά χαμηλή δραστηριότητα, νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις έντασης εργασίας, καθώς και όσες επενδύουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας βιοτεχνίας τροφίμων με 40 εργαζομένους. Εφόσον αυξήσει το προσωπικό της σε 46 άτομα, επενδύσει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, υποβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις φορολογικές δηλώσεις και δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σοβαρές παραβάσεις, θα μπορούσε να επιβραβεύεται με μειωμένη προκαταβολή φόρου, χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση λόγω της αύξησης της απασχόλησης και πρόσθετα κίνητρα για την επανεπένδυση των κερδών της.

Οι υπόλοιπες προτάσεις

Στο υπόμνημα της Επιτροπής περιλαμβάνεται πλέγμα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως: