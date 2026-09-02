Κυβερνητικές πηγές: «Χάσαμε τον λογαριασμό… μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ»

Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολιάζουν τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ανεβάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το κόστος των εξαγγελιών που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα, το οποίο παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

«Χάσαμε τον λογαριασμό… μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ» σχολίαζαν χαρακτηριστικά κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας πως «τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης, όσο και των οικονομικά αδύναμων» .

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «η εκτίμηση προέρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο», καλώντας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εφόσον την αμφισβητεί, «να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο».

Προς τεκμηρίωση της θέσεώς τους αυτής μάλιστα, παρέθεταν τα ακόλουθα στοιχεία επί του κόστους ορισμένων από τα μέτρα μέτρων τα οποία εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν:

• Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

• Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

• Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

• Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις: Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

• Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα: Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.

• Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.

• Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.

• Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.

• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.

• Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.

• Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.

• Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.

• Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία: Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης, ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι «στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.».

ΕΛ.Α.Σ : Ο λογαριασμός βγαίνει - η κυβερνητική αριθμητική όχι

«Ο λογαριασμός βγαίνει - η κυβερνητική αριθμητική όχι», απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην κυβέρνηση σχετικά με την κοστολόγηση των μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΛ.Α.Σ αναφέρει:

"Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)

Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής «άτυ-πης ενημέρωσης». Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα «ετήσιο κόστος».

Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:

• Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

• Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή εκτέλεση έργων.

• Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.

• Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.

Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ