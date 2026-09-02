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Έκτακτο κύμα καύσωνα θα πλήξει την Ιταλία από την Παρασκευή

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Έκτακτο κύμα καύσωνα θα πλήξει την Ιταλία από την Παρασκευή
Photo Credit: AP
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Από μεθαύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η Ιταλία πρόκειται να πληγεί από το έκτο κατά σειρά κύμα καύσωνα της φετινής χρονιάς.

Από μεθαύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η Ιταλία πρόκειται να πληγεί από το έκτο κατά σειρά κύμα καύσωνα της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο αυτό κύμα ζέστης πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη κατά οκτώ βαθμούς από τον μέσο όρο του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου, αλλά δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 39 βαθμούς.

Στην Ρώμη, η θερμοκρασία προβλέπεται να ανέλθει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου και στο Μιλάνο τους 35, με πιθανό να καταγραφεί απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών σε ό,τι αφορά τον μήνα που μόλις άρχισε.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για σαφώς ασυνήθιστη ζέστη, αλλά ότι σε σύγκριση με τον Αύγουστο, τη νύχτα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά τα υψηλά πάντα ποσοστά υγρασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ιταλία
Καύσωνας
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