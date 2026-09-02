Ιστορικό χαμηλό για το ιρανικό ριάλ

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, το ριάλ έχει χάσει περίπου το 10% της αξίας του.

Το ιρανικό νόμισμα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό, καθώς η ισοτιμία του ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο ιστοσελίδες που παρακολουθούν τις τιμές στην ελεύθερη αγορά. Η νέα υποχώρηση του ριάλ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιθέσεις.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, το ριάλ έχει χάσει περίπου το 10% της αξίας του.

Η σημαντική αυτή υποτίμηση έχει σημειωθεί μετά την επιβολή αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και από τις στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο. Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντείνει την πίεση στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία του Ιράν.