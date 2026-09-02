Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάρυστο και Μύτικα Θήβας

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κάρυστο και στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με πηγές από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κάρυστο και στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με πηγές από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα, στην πυρκαγιά στην Κάρυστο, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 11:30, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες από το δήμο Καρύστου και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στον Μύτικα Θήβας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, περίπου στις 13:50.

Συγκεκριμένα, ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν κάνοντας διαβροχή σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ