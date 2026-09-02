Άνοδος στη Wall Street με φόντο την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων

Η Wall Street ανέκαμψε την Τετάρτη, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν κέρδη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων πήραν ανάσα.

Η Wall Street ανέκαμψε την Τετάρτη, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν κέρδη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων πήραν ανάσα από την πρόσφατη άνοδο που τις είχε οδηγήσει σε υψηλά πολλών ετών.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,56% στις 53.061 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,48% στις 7.667μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανέβηκε 0,45% στις 26.217 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες σχετικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε περίπου 1%, κλείνοντας στα 95,63 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% και διαμορφώθηκε στα 91,01 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές δέχθηκαν πίεση το τελευταίο διάστημα από τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Οι S&P 500, Nasdaq και Dow Jones βρίσκονται σε πορεία να διακόψουν ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε στο 4,818% την Τετάρτη, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2023. Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις στη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κινήθηκε κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Uber ενισχύθηκε κατά 1,6%, παρόλο που η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή περίπου 3.300 θέσεων εργασίας -δηλαδή περίπου του 10% του ανθρώπινου δυναμικού της- στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην κατάργηση ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης, τη συγχώνευση ομάδων και τη μείωση του κόστους. Οι περικοπές αυτές έπονται μιας δύσκολης χρονιάς για τη μετοχή της Uber, η οποία έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 8%, καταγράφοντας χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500.