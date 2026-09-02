Πετρέλαιο: Πάνω από τα 95 δολάρια το Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα. Το Brent ενισχύθηκε 1% στα 95,63 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες σχετικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε περίπου 1%, κλείνοντας στα 95,63 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% και διαμορφώθηκε στα 91,01 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και στόχευσαν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, θαλάσσια μέσα, δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών και εγκαταστάσεις επικοινωνιών.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για την πρώτη φορά από τον Ιούλιο που ξεσπούν και πάλι συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε πλοία και να διαταράσσει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την ένταση, περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μεταφέρονταν καθημερινά μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η ανανεωμένη στρατιωτική ένταση έχει επαναφέρει στην αγορά τον κίνδυνο διατάραξης των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου έχει καταγράψει άνοδο 9% μέσα στην εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί σε μια στρατηγική οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη μέσω ναυτικού αποκλεισμού και διευρυμένης εκστρατείας κυρώσεων.

«Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει εντελώς».