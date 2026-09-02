Χρυσός: Ανάκαμψη από χαμηλό σχεδόν ενός μήνα

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από χαμηλό σχεδόν ενός μήνα. Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,1%, στα 4.373,87 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από χαμηλό σχεδόν ενός μήνα, καθώς το δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,1%, στα 4.373,87 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου, που είχε καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 0,6%, στα 4.423,90 δολάρια.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχαν αγγίξει σχεδόν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών. Παράλληλα, το δολάριο υποχώρησε από υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων δεν οφείλονται σε φόβους για τον πληθωρισμό, αλλά αντιθέτως αντικατοπτρίζουν μια ισχυρή οικονομία.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 64% για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στο μεταξύ, η αύξηση των ιδιωτικών θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν 38.000 εργαζόμενους, ενώ η μέτρηση του Ιουλίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στις 46.000. Ωστόσο, οι τιμές του χρυσού παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στα στοιχεία για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή.

Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας DNB ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε 86 τόνους από τα αποθέματα χρυσού της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά προς το Λονδίνο, επικαλούμενη «αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια». Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με στόχο τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας του χρυσού και την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,6%, στα 65,2858 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,8%, στα 1.771,52 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 2,4%, στα 1.342,50 δολάρια ανά ουγγιά.