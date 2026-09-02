Καββαδάς: «Πάνω από 60 στελέχη στο πεδίο, η μάχη συνεχίζεται»

Τη νέα επιχειρησιακή δομή παρουσίασε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς.

«Ένα νέο, ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο τίθεται σε εφαρμογή», με το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας να αναλαμβάνει τον συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Τη νέα επιχειρησιακή δομή παρουσίασε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, επισημαίνοντας ότι «στόχος είναι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του κράτους να λειτουργούν με ενιαίο συντονισμό, ταχύτητα και σαφείς αρμοδιότητες».

Με τη νέα διάταξη, το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, μεταξύ των οποίων οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι λιμενικές και τελωνειακές αρχές, με επικεφαλής αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιστημονική και κτηνιατρική διαχείριση της επιζωοτίας παραμένει στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ενώ δεν μεταβάλλονται ούτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτε η επιστημονική μεθοδολογία αντιμετώπισης της νόσου.

Στο 80% η ιχνηλάτηση - Ενισχύονται οι δυνάμεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στην πορεία της ιχνηλάτησης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Όπως ανέφερε, η ιχνηλάτηση έχει ήδη προχωρήσει στο 80% του νησιού, ενώ έχουν εξεταστεί περισσότερες από 3.115 εκτροφές. Σήμερα επιχειρούν στο πεδίο 15 στρατιωτικοί και 14 κτηνίατροι και γεωπόνοι, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά.

Το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας θα διαθέσει 25 κτηνιάτρους, ενώ στο πεδίο θα συνδράμουν περισσότερα από 20 στελέχη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 4 στελέχη του ΕΦΕΤ και 2 στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη για τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον κτηνιάτρων της Περιφέρειας. Εφόσον υπάρξει και αυτή η συνδρομή, η συνολική δύναμη στο πεδίο θα ξεπεράσει τα 60 άτομα.

«Εδώ υπάρχει μια πραγματική μάχη»

Ο κ. Καββαδάς στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έχει η επιζωοτία για την κτηνοτροφία και τους ανθρώπους που βλέπουν το ζωικό τους κεφάλαιο να χάνεται. «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ υπάρχει μια πραγματική μάχη. Αυτή η νόσος έχει τεράστιες συνέπειες για την κτηνοτροφία μας», υπογράμμισε. Όπως επισήμανε, η αντιμετώπιση των επιζωοτιών δεν αποτελεί μια συνηθισμένη διοικητική διαδικασία, αλλά μια καθημερινή μάχη στο πεδίο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Η βασική αλλαγή που επιφέρει η τροπολογία αφορά ακριβώς την επιχειρησιακή οργάνωση και την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων, καθώς η υψηλή μεταδοτικότητα της νόσου δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των υπηρεσιών.

Η νέα επιχειρησιακή δομή καλύπτει κρίσιμες διαδικασίες, όπως τη μεταφορά ζώων, σφαγίων και ζωικών υποπροϊόντων, την επίβλεψη των θανατώσεων όπου αυτές απαιτούνται, την υγειονομική ταφή ή καύση, τη λειτουργία και φύλαξη των σχετικών χώρων, τις απολυμάνσεις οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εφαρμογή των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Παράλληλα, προβλέπεται ο ορισμός σε κάθε πληττόμενη Περιφερειακή Ενότητα αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων ως επικεφαλής συντονιστή, ώστε να υπάρχει σαφές επιχειρησιακό κέντρο αναφοράς και να διασφαλίζονται η συνεργασία των υπηρεσιών και η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων.

7,3 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε αναλυτικά και τα ποσά που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία, υπογραμμίζοντας ότι η νόσος εμφανίστηκε στις 15 Μαρτίου και οι πρώτες καταβολές για θανατωθέντα ζώα πραγματοποιήθηκαν ήδη στις 27 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

• 726.038 ευρώ καταβλήθηκαν αρχικά για θανατωθέντα ζώα,

• στις 31 Αυγούστου καταβλήθηκαν επιπλέον 2.840.000 ευρώ για θανατωθέντα ζώα,

• 2.391.886 ευρώ έχουν δοθεί στα τυροκομεία,

• 1.341.767 ευρώ έχουν διατεθεί για την απώλεια εισοδήματος.

Συνολικά, όπως ανέφερε ο κ. Καββαδάς, έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα περίπου 7,3 εκατ. ευρώ.

Ζωοτροφές και κατεστραμμένο γάλα

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι απομένουν η ενίσχυση για τις ζωοτροφές και η αποζημίωση για το κατεστραμμένο γάλα. Για το κατεστραμμένο γάλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να στηρίξει τους παραγωγούς και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης της σχετικής ΚΥΑ.

«Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται πουθενά σ' όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα, να πληρώνουν κατεστραμμένο γάλα. Το στηρίξαμε, φέραμε την τροπολογία εδώ, προσωπικά τη στήριξα και θα πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί η ΚΥΑ, όπως και με τις ζωοτροφές», ανέφερε.

Για τις ζωοτροφές, ο κ. Καββαδάς ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος της απαιτούμενης ενίσχυσης όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, το ποσό εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί.

Για τον εμβολιασμό αποφασίζουν οι επιστήμονες

Για τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο εμβολιασμού ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε: «Τον εμβολιασμό, αγαπητοί συνάδελφοι, τον αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν τον αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο. Μπορεί μια πολιτική ηγεσία να αναλάβει αυτό το ρίσκο, αν δεν έχει προτάσεις από την επιστημονική κοινότητα;», τόνισε.

Ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε με τον τρόπο αυτό ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση της επιζωοτίας λαμβάνονται με βάση τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας και τα ισχύοντα κτηνιατρικά πρωτόκολλα.

Συνεργασία τεσσάρων Υπουργείων - 3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η τροπολογία αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας τεσσάρων Υπουργείων: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής 'Αμυνας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος είναι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του κράτους στις περιοχές που πλήττονται να λειτουργούν συντονισμένα, με ταχύτητα, σαφείς αρμοδιότητες και ενιαία επιχειρησιακή κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο της συνολικής κινητοποίησης προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 3 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Οι πόροι προορίζονται για τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό, μεταφορές, απολυμάνσεις, υλικά, χώρους, φύλαξη και καθημερινή επιχειρησιακή παρουσία.

«Είμαστε εδώ, δεν κρυβόμαστε»

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται για τη διαχείριση της κατάστασης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτική ηγεσία βρίσκεται στη Βουλή για να ακούσει τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των βουλευτών και να δώσει απαντήσεις.

«Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε, το Υπουργείο είναι εδώ. Θα ακούσει αυτά τα οποία θα μας πείτε, θα απαντήσουμε. Και δεν κρυβόμαστε. Δίνουμε λύσεις όπου χρειαστεί με συνεργασία», ανέφερε.

Ο Θανάσης Καββαδάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση μιας τόσο μεταδοτικής επιζωοτίας απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, των περιορισμών στις μετακινήσεις και των οδηγιών των κτηνιατρικών αρχών. Η ιχνηλάτηση, οι έλεγχοι, η βιοασφάλεια, η ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων και ο απόλυτος επιχειρησιακός συντονισμός αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Στόχος της συνολικής κινητοποίησης είναι να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου, να προστατευθούν οι καθαρές περιοχές και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να επιτευχθεί ο μηδενισμός των κρουσμάτων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της κτηνοτροφίας στην κανονικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ