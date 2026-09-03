Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ

Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ σήμερα, παρά την απειλή για νέους βομβαρδισμούς την οποία επέσεισε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από ανταλλαγή πληγμάτων και καθώς εντείνεται ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης έπειτα από έξι μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έπειτα από ακόμη μια νύχτα φονικών αμερικανικών βομβαρδισμών, που ακολουθήθηκαν από ευρείας κλίμακας αντίποινα, ο αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει έτοιμος να πλήξει «ανά πάσα στιγμή» την Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ορκίστηκε να «τσακίσει» τον εχθρό.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω X ότι αντιμετώπιζε «εχθρικές επιθέσεις» με πυραύλους και drones, κάνοντας λόγο για «αμαρτωλή» ενέργεια του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από την Αμερική εναντίον του ιρανικού λαού, βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ», επιβεβαίωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση λίγη ώρα αργότερα.

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή, έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, σενάριο που επαναλαμβάνεται από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου και δεν έχει βρεθεί διπλωματική οδός για να τερματιστεί.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δυο κύματα βομβαρδισμών, την Κυριακή και το βράδυ της Τρίτης, βάζοντας στο στόχαστρο την πρώτη φορά πυραύλους που ήταν φορτωμένοι με θαλάσσιες νάρκες προοριζόμενες για το στενό του Ορμούζ, τη δεύτερη εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, ιδίως συστήματα ραντάρ και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Στη δεύτερη σειρά πληγμάτων είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν συνολικά 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και άμαχοι. Επρόκειτο για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς που ανακοινώθηκαν εδώ και μήνες. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ενώ παραβρίσκονταν σε γάμο στη Σιρίκ (νοτιοανατολικά).

Ο αμερικανικός στρατός δεν αντέδρασε στην καταγγελία πως βομβάρδισε γαμήλια τελετή, αλλά διαβεβαίωσε ότι «δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, αντίθετα με τους Φρουρούς».

Οικονομική πίεση

Καταγγέλλοντας το «έγκλημα πολέμου», το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις αντιποίνων προς κάθε κατεύθυνση: εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως πρέπει να αναμένουν «νέα στρατηγική», σχεδιασμένη να «συντρίψει τα θεμέλια» του εχθρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Απηύθυνε ακόμη νέα προειδοποίηση εναντίον «οποιασδήποτε χώρας συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Η επανέναρξη των βομβαρδισμών μοιάζει να βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ και υπουργών του. Τόνισαν πως πλέον η έμφαση της Ουάσιγκτον θα δοθεί στην οικονομική πίεση στο Ιράν και στους εμπορικούς εταίρους του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολεύεται να βρει λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος, εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, όπου πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, και δαπανηρός για το αμερικανικό κράτος.

Πριν από τη συγκριτική ηρεμία του καλοκαιριού, ο Τύπος και η δημοκρατική αντιπολίτευση τόνιζαν πως οι επιχειρήσεις μείωσαν σε κρίσιμο βαθμό τα αποθέματα ειδών πυρομαχικών καίριας σημασίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Καταστρέψαμε πολύ περισσότερα από τα ραντάρ τους», είπε χθες ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος, κάνοντας λόγο για «πολύ σφοδρά» πλήγματα και προσθέτοντας πως «είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε νέα ανά πάσα στιγμή».

«Στενά Τραμπ»

Στο στενό του Ορμούζ, που ο πρόεδρος Τραμπ έριξε χθες την ιδέα να μετονομαστεί σε «στενά Τραμπ», προτού ξεκαθαρίσει πως δεν μίλαγε σοβαρά, δυο δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στις φλόγες αφού έπεσαν σε νάρκες, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Η θαλάσσια οδός, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, αποφασίστηκε να κλείσει από το Ιράν όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Σε αντίποινα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και, τις τελευταίες ημέρες, νέα σειρά δευτερογενών κυρώσεων σε βάρος εμπορικών εταίρων της Τεχεράνης.

Τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν να ασκηθεί «η μέγιστη οικονομική πίεση» στην Τεχεράνη, ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ χθες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βενεζουέλα.

Στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ διαβεβαίωσε πως ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος να ανταποδώσει «με δύναμη» οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση, προσθέτοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν έχει πρόθεση» να εμπλακεί εκ νέου στον πόλεμο, τουλάχιστον «για την ώρα».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τον πόλεμο από κοινού με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Αλλά ο ισραηλινός στρατός δεν έχει εμπλακεί σε εχθροπραξίες μετά την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν τον Απρίλιο, παρότι έγινε κομμάτια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ