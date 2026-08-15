Berkshire Hathaway: Αύξησε κατά 83% το μέγεθος της επένδυσής της στην Alphabet

Πλέον η Alphabet αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη επένδυση στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτικού κολοσσού.

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αύξησε κατά 83% το μέγεθος της επένδυσής της στην Alphabet κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθιστώντας τη μητρική εταιρεία της Google και του YouTube την τρίτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή συμμετοχή της.

Η Berkshire ανέφερε σε κανονιστική γνωστοποίηση ότι στις 30 Ιουνίου κατείχε σχεδόν 106 εκατομμύρια μετοχές της Alphabet, αξίας περίπου 37,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 57,8 εκατομμυρίων μετοχών τρεις μήνες νωρίτερα. Στη συμμετοχή περιλαμβανόταν και επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, με στόχο να βοηθήσει την Alphabet να επεκτείνει τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Apple παρέμεινε η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή επένδυση της Berkshire, με αξία 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου, ακολουθούμενη από την American Express, με 51,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Coca-Cola κατέλαβε την τέταρτη θέση και η Bank of America την πέμπτη.

Η Berkshire ανακοίνωσε επίσης ότι έκλεισε την επένδυσή της στην Constellation Brands, παραγωγό αλκοολούχων ποτών, την οποία διατηρούσε επί περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ αύξησε τις επενδύσεις της στις Delta Air Lines και Macy’s, τις οποίες είχε αρχίσει να αποκτά κατά το πρώτο τρίμηνο.

Οι αλλαγές γνωστοποιήθηκαν σε κανονιστική υποβολή που περιγράφει τις συμμετοχές της Berkshire σε εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές στις 30 Ιουνίου. Οι συμμετοχές αυτές αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, συνολικής αξίας 323,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπάφετ ανέλαβε την «πατρότητα»

Η Berkshire αγόρασε μετοχές αξίας 23,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε μετοχές αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, τερματίζοντας μια περίοδο 14 συνεχόμενων τριμήνων κατά την οποία πουλούσε περισσότερες μετοχές απ’ όσες αγόραζε.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Έιμπελ έχει αρχίσει να μειώνει το τεράστιο απόθεμα μετρητών που του άφησε ο προκάτοχός του Γουόρεν Μπάφετ, όταν ο θρυλικός επενδυτής αποχώρησε από τη θέση του στο τέλος του περασμένου έτους.

Τα διαθέσιμα μετρητά της Berkshire μειώθηκαν στα 364,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Ιουνίου, από 380,2 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 Μαρτίου. Η μείωση αντανακλά επίσης την επαναγορά μετοχών ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπάφετ παραμένει πρόεδρος της Berkshire. Τον περασμένο μήνα δήλωσε στο CNBC ότι η ιδέα για την επένδυση στην Alphabet ήταν δική του, με την Berkshire να αρχίζει να χτίζει τη συγκεκριμένη θέση κατά το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Ο Μπάφετ δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος και ο Έιμπελ συμβουλεύονται ο ένας τον άλλον σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Berkshire, με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα, κατανέμει τα κεφάλαιά της.

Αρκετές μικρές αλλαγές

Η επένδυση στη Delta Air Lines αυξήθηκε κατά 44% το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 57,3 εκατομμύρια μετοχές, αξίας σχεδόν 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, η επένδυση στη Macy’s υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 7,3 εκατομμύρια μετοχές, αξίας 173 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Berkshire αγόρασε επίσης περισσότερες μετοχές της κατασκευαστικής εταιρείας κατοικιών Lennar και αποκάλυψε μια πολύ μικρή συμμετοχή - ύψους μόλις 580.000 δολαρίων - σε μια άλλη κατασκευαστική εταιρεία κατοικιών, την D.R. Horton.

Παράλληλα, μείωσε τις συμμετοχές της στις Ally Financial, Bank of America, Capital One, στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών αιμοκάθαρσης DaVita, στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kroger και στη χαλυβουργία Nucor.

Ο Έιμπελ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι επόπτευε το 94% των μετοχικών συμμετοχών της Berkshire, ενώ ο διαχειριστής επενδύσεων Τεντ Γουέσλερ διαχειριζόταν το υπόλοιπο 6%.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής δεν διευκρινίζει ποιος αγόρασε ή πούλησε καθεμία από τις μετοχές.

Η Berkshire κατέχει επίσης δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων τη σιδηροδρομική BNSF, την ασφαλιστική αυτοκινήτων Geico, εταιρείες ενέργειας και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και εμπορικά σήματα λιανικής όπως τα Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom και See’s.

Φωτογραφία @AP

