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Ανδρουλάκης: Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ελπίδα και ενότητα

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Ανδρουλάκης: Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ελπίδα και ενότητα
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη σημερινή γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης με υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια.

«Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
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