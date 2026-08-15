Κολομβία: Έξι νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε ανθρακωρυχείο

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Έξι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε στοά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα καταγράφτηκε ενώ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το δυτικό τμήμα της τη Δευτέρα.

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι έξι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στο ορυχείο El Porvenir 1, στην Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι.

Έβδομος ανθρακωρύχος «μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (Agencia Nacional de Minería, ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ