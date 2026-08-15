JPMorgan: Διέκοψε τη συνεργασία με την Polymarket πέρυσι λόγω ρυθμιστικών ανησυχιών

Η πλατφόρμα αγορών προβλέψεων - καθώς και άλλες ανάλογες- έχουν προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η JPMorgan τερμάτισε την τραπεζική της σχέση με την πλατφόρμα αγορών προβλέψεων Polymarket τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, επικαλούμενη ρυθμιστικές ανησυχίες, δήλωσε άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η πηγή μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει εμπιστευτικές πληροφορίες. Την είδηση είχε μεταδώσει νωρίτερα η Financial Times.

Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets), οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν μέσω συμβολαίων για την έκβαση γεγονότων σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως ο αθλητισμός και η πολιτική, έχουν αναπτυχθεί ραγδαία μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024 και έχουν προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Εκπρόσωπος της Polymarket δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωση μέσω email: «Διατηρούμε μια στενή, ενεργή σχέση με τη JPMorgan σε πολλαπλές οντότητες, λειτουργικές διασυνδέσεις και σημαντική διαχείριση των ροών κεφαλαίων των πελατών μας».

«Η ισχύς της σχέσης μας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλός μας μίλησε σε τρεις κορυφαίες εκδηλώσεις της JPMorgan μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο. Οποιαδήποτε αντίθετη υπόνοια διαστρεβλώνει ουσιαστικά τη σχέση μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες αγορών προβλέψεων παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για το κλίμα της αγοράς, ενώ οι επικριτές τις παρομοιάζουν με τυχερά παιχνίδια και επισημαίνουν τους πιθανούς κινδύνους τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, Τζούλι Μένιν, κατηγόρησε μεγάλες νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου των αγορών προβλέψεων ότι χρησιμοποιούν αρπακτικές πρακτικές μάρκετινγκ για να εκμεταλλεύονται νεαρούς traders.

Τον περασμένο μήνα, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης άσκησε αγωγή κατά της Kalshi, ανταγωνίστριας της Polymarket, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα αγορών προβλέψεων παραβιάζει τους νόμους της πολιτείας περί τυχερών παιχνιδιών